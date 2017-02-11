SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-UDINESE

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Questa la cronaca live di Fiorentina-Udinese
22.43: finisce qui! Fiorentina 3 Udinese 0. La viola sale a 40 punti. Buonanotte da Gabriele Caldieron.
45': 3 minuti di recupero.
40': blocca Tatarusanu un tiro di Hallfredsson.
37': ammonito Milic. Fuori Bernardeschi dentro Tello.
34': NON PERDONA BERNARDESCHI! 10 goal in stagione, palla da una parte portiere dall'altra.
33': CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Fofana devia di mano e viene ammonito.
31': sinistro di Saponara dalla distanza, alto.
28': fuori Vecino ed esordio per Saponara.
23': Kalinic calcia e la difesa respinge, buono il cross di Bernardeschi.
20': fuori Babacar dentro Kalinic. Finalmente applausi per il senegalese. Dentro Matos al posto di Thereau.
16': BAAAAABAAAACAAAR!!! 2-0, Borja lo ispira, il senegalese difende palla, di gira e spara, tiro deviato e Karnezis battuto.
12': contropiede bianconero concluso da Thereau, Tatarusanu blocca il tiro debole.
8': fuori De Paul dentro Perica.
2': TATARUSANU! Cross di De Paul da destra e Zapata impatta di testa da due passi ma Tatarusanu chiude bene lo specchio.
21.55: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Udinese. Fuori Jankto dentro Badu.
--------SECONDO TEMPO--------
21.35: Bernardeschi calcia direttamente in porta una punizione vicina al corner, Karnezis respinge e termina il primo tempo, 1-0.
43': Chiesa cade in area dopo uno scontro fortuito con Samir. Forse andava valutato il danno procurato... si gioca.
40': GOAL FIORENTINA! BORJA VALERO! Astori trova Bernardeschi che sgancia un sinistro terrificante che si infrange sulla traversa, Borja Valero stoppa di petto e trafigge Karnezis. 1-0.
37': giallo per Hallfredsson.
31': partita in piena apatia, la Fiorentina tenta di scardinare la difesa friuliana.
24': cross di Badelj al centro e Babacar impatta bene di testa e la palla termina a lato.
20': BADELJ! Milic mette al centro, la palla viene messa fuori e il croato sgancia un missile e Karnezis respinge.
20': OCCASIONE UDINESE: Fofana dialoga con Widmer che si fa 35 metri palla al piede e davanti a Tatarusanu cade. Non c'è il penalty secondo Mariani.
16': salta alto Thereau da corner il tiro termina fuori.
12': destro al volo di Fofana dalla distanza, para Tatarusanu.
9': ci prova l'Udinese con Thereau da sx, il cross viene bloccato da Tatarusanu.
4': scorribanda di Chiesa a destra con susseguente cross, Karnezis blocca.
1': comincia fortissimo la Fiorentina, destro di Babacar respinto da Karnezis.
20.48: VIA! È iniziata Fiorentina-Udinese.
-----------INIZIO GARA----------
20.43: buonasera amici di labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Udinese, gara valevole per la ventiquattresima di Serie A. Questa la formazione: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Chiesa, Badelj, Vecino, Milic, Borja Valero, Bernardeschi, Babacar.