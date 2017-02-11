SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-UDINESE

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Questa la cronaca live di Fiorentina-Udinese

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
11 febbraio 2017 20:38
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Fiorentina
Primo Piano
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22.43: finisce qui! Fiorentina 3 Udinese 0. La viola sale a 40 punti. Buonanotte da Gabriele Caldieron.

45': 3 minuti di recupero.

40': blocca Tatarusanu un tiro di Hallfredsson.

37': ammonito Milic. Fuori Bernardeschi dentro Tello.

34': NON PERDONA BERNARDESCHI! 10 goal in stagione, palla da una parte portiere dall'altra.

33': CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Fofana devia di mano e viene ammonito.

31': sinistro di Saponara dalla distanza, alto.

28': fuori Vecino ed esordio per Saponara.

23': Kalinic calcia e la difesa respinge, buono il cross di Bernardeschi.

20': fuori Babacar dentro Kalinic. Finalmente applausi per il senegalese. Dentro Matos al posto di Thereau.

16': BAAAAABAAAACAAAR!!! 2-0, Borja lo ispira, il senegalese difende palla, di gira e spara, tiro deviato e Karnezis battuto.

12': contropiede bianconero concluso da Thereau, Tatarusanu blocca il tiro debole.

8': fuori De Paul dentro Perica.

2': TATARUSANU! Cross di De Paul da destra e Zapata impatta di testa da due passi ma Tatarusanu chiude bene lo specchio.

21.55: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Udinese. Fuori Jankto dentro Badu.

--------SECONDO TEMPO--------

21.35: Bernardeschi calcia direttamente in porta una punizione vicina al corner, Karnezis respinge e termina il primo tempo, 1-0.

43': Chiesa cade in area dopo uno scontro fortuito con Samir. Forse andava valutato il danno procurato... si gioca.

40': GOAL FIORENTINA! BORJA VALERO! Astori trova Bernardeschi che sgancia un sinistro terrificante che si infrange sulla traversa, Borja Valero stoppa di petto e trafigge Karnezis. 1-0.

37': giallo per Hallfredsson.

31': partita in piena apatia, la Fiorentina tenta di scardinare la difesa friuliana.

24': cross di Badelj al centro e Babacar impatta bene di testa e la palla termina a lato.

20': BADELJ! Milic mette al centro, la palla viene messa fuori e il croato sgancia un missile e Karnezis respinge.

20': OCCASIONE UDINESE: Fofana dialoga con Widmer che si fa 35 metri palla al piede e davanti a Tatarusanu cade. Non c'è il penalty secondo Mariani.

16': salta alto Thereau da corner il tiro termina fuori.

12': destro al volo di Fofana dalla distanza, para Tatarusanu.

9': ci prova l'Udinese con Thereau da sx, il cross viene bloccato da Tatarusanu.

4': scorribanda di Chiesa a destra con susseguente cross, Karnezis blocca.

1': comincia fortissimo la Fiorentina, destro di Babacar respinto da Karnezis.

20.48: VIA! È iniziata Fiorentina-Udinese.

-----------INIZIO GARA----------

20.43: buonasera amici di labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Udinese, gara valevole per la ventiquattresima di Serie A. Questa la formazione: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Chiesa, Badelj, Vecino, Milic, Borja Valero, Bernardeschi, Babacar.

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