SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-TORINO

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Questo il live di Fiorentina-Torino
22.38: FINITA! Fiorentina-Torino 2-2. Fischi al Franchi buonanotte da Gabriele Caldieron.
48': Lukic atterra Chiesa ma non c'è il rigore.
45': TIRO CROSS DI OLIVERA PERICOLOSISSIMO! E per poco non beffa Hart...
42': fuori Tello dentro Maxi Olivera.
40': PAREGGIO TORINO! BELOTTI! Cross dentro di Baselli per Belotti solo sul secondo palo mette dentro 2-2.
38': Astori con una grande chiusura salva la Fiorentina.
34': fuori Saponara dentro Cristoforo.
29': fuori Sanchez dentro Tomovic.
24': contatto dubbio tra Moretti e Kalinic ma Giacomelli non fischia un rigore che sembra esserci.
23': Boye esce per far posto a Ljajic.
19': GOAL TORO! BELOTTI! Si fa perdonare il rigore sbagliato, tutto deriva da calcio piazzato con Moretti ha rimesso dentro e Belotti doveva solo spingere.
16': SBAGLIA BELOTTI! Traversa per il "gallo".
15': CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! ingenuità di Salcedo che stende Boye' rigore netto.
12': Benassi fuori per Gustafson.
5': OCCASIONE VIOLA! Chiesa caracolla a destra e serve al centro Saponara, dopo il controllo calcia ad incrociare, fuori.
21.49: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina-Torino. Entra Rossettini al posto di Ajeti.
--------SECONDO TEMPO--------
21.32: fine primo tempo 2-0 per la Fiorentina.
41': ammonito Saponara che salterà Atalanta-Fiorentina.
37': SEMPRE E SOLO NIKOLA KALINIC! Svetta su calcio d'angolo e di testa trafigge Hart. 2-0! Finalmente un goal da corner...
34': ammonito Benassi.
33': Saponara tenta dalla distanza ma il tiro termina out.
32': CHE SPRECO! Palla illuminante di Chiesa per Tello che sbatte addosso ad Hart, Kalinic dopo mette a sedere tutti e spara in curva.
27': ci prova ancora Tello, alto.
26': ammonito Lukic.
25': TELLO VICINO AL GOAL! Scorribanda in contropiede di Chiesa che serve Tello dopo rimpallo conclude in diagonale, fuori.
24': la partita con lo stesso canovaccio tattico. Possesso viola e contropiede Torino.
17': Astori chiude un ottimo tiro di Falque.
15': MIRACOLO HART! Ajeti commette una colossale "buca", Kalinic si avventa e calcia da posizione ottimale ma il portiere inglese sventa in corner.
13': tentativo di Boye' ben bloccato da Tatarusanu.
11': OCCASIONE VIOLA! Chiesa mette d'esterno un meraviglioso cross che Kalinic di testa sfiora soltanto e non riesce a mettere in rete.
10': Astori trova in inserimento Saponara che conclude ma una deviazione porta al corner.
8': GOAL FIORENTINA! SAPONARA! Buon passaggio di Borja Valero per Chiesa che non sfonda, Valero poi conclude con Hart che respinge. Il più lesto è Saponara che con una volée porta in vantaggio la Fiorentina 1-0.
6': la Fiorentina prova a manovrare con il solito possesso palla che al momento non crea preoccupazioni.
1': prima sortita granata che porta ad un corner. Tello al posto di Ilicic in apertura.
20.45: VIA! È iniziata Fiorentina-Torino.
-----------INIZIO GARA---------
20.34: buonasera amici di Labaroviola benvenuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina contro Torino. Per Sousa un dentro-fuori. Saponara alla prima da titolare.