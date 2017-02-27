SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-TORINO

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Questo il live di Fiorentina-Torino

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 febbraio 2017 20:28
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Fiorentina
Primo Piano
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22.38: FINITA! Fiorentina-Torino 2-2. Fischi al Franchi buonanotte da Gabriele Caldieron.

48': Lukic atterra Chiesa ma non  c'è il rigore.

45': TIRO CROSS DI OLIVERA PERICOLOSISSIMO! E per poco non beffa Hart...

42': fuori Tello dentro Maxi Olivera.

40': PAREGGIO TORINO! BELOTTI! Cross dentro di Baselli per Belotti solo sul secondo palo mette dentro 2-2.

38': Astori con una grande chiusura salva la Fiorentina.

34': fuori Saponara dentro Cristoforo.

29': fuori Sanchez dentro Tomovic.

24': contatto dubbio tra Moretti e Kalinic ma Giacomelli non fischia un rigore che sembra esserci.

23': Boye esce per far posto a Ljajic.

19': GOAL TORO! BELOTTI! Si fa perdonare il rigore sbagliato, tutto deriva da calcio piazzato con Moretti ha rimesso dentro e Belotti doveva solo spingere.

16': SBAGLIA BELOTTI! Traversa per il "gallo".

15': CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! ingenuità di Salcedo che stende Boye' rigore netto.

12': Benassi fuori per Gustafson.

5': OCCASIONE VIOLA! Chiesa caracolla a destra e serve al centro Saponara, dopo il controllo calcia ad incrociare, fuori.

21.49: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina-Torino. Entra Rossettini al posto di Ajeti.

--------SECONDO TEMPO--------

21.32: fine primo tempo 2-0 per la Fiorentina.

41': ammonito Saponara che salterà Atalanta-Fiorentina.

37': SEMPRE E SOLO NIKOLA KALINIC! Svetta su calcio d'angolo e di testa trafigge Hart. 2-0! Finalmente un goal da corner...

34': ammonito Benassi.

33': Saponara tenta dalla distanza ma il tiro termina out.

32': CHE SPRECO! Palla illuminante di Chiesa per Tello che sbatte addosso ad Hart, Kalinic dopo mette a sedere tutti e spara in curva.

27': ci prova ancora Tello, alto.

26': ammonito Lukic.

25': TELLO VICINO AL GOAL! Scorribanda in contropiede di Chiesa che serve Tello dopo rimpallo conclude in diagonale, fuori.

24': la partita con lo stesso canovaccio tattico. Possesso viola e contropiede Torino.

17': Astori chiude un ottimo tiro di Falque.

15': MIRACOLO HART! Ajeti commette una colossale "buca", Kalinic si avventa e calcia da posizione ottimale ma il portiere inglese sventa in corner.

13': tentativo di Boye' ben bloccato da Tatarusanu.

11': OCCASIONE VIOLA! Chiesa mette d'esterno un meraviglioso cross che Kalinic di testa sfiora soltanto e non riesce a mettere in rete.

10': Astori trova in inserimento Saponara che conclude ma una deviazione porta al corner.

8': GOAL FIORENTINA! SAPONARA! Buon passaggio di Borja Valero per Chiesa che non sfonda, Valero poi conclude con Hart che respinge. Il più lesto è Saponara che con una volée porta in vantaggio la Fiorentina 1-0.

6': la Fiorentina prova a manovrare con il solito possesso palla che al momento non crea preoccupazioni.

1': prima sortita granata che porta ad un corner. Tello al posto di Ilicic in apertura.

20.45: VIA! È iniziata Fiorentina-Torino.

-----------INIZIO GARA---------

20.34: buonasera amici di Labaroviola benvenuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina contro Torino. Per Sousa un dentro-fuori. Saponara alla prima da titolare.

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