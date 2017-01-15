SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-JUVENTUS

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La cronaca live di Fiorentina-Juventus

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 gennaio 2017 19:50
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22.43: FINITA! FIORENTINA 2 JUVENTUS 1.

47': OCCASIONE VIOLA! Kalinic dona palla in 1 contro 1 per Ilicic che spreca davanti a Buffon. Ammonito Dybala.

46': Vecino da fuori calcia a lato.

45': 6 minuti di recupero.

44': ammonito Kalinic.

44': OCCASIONE JUVENTUS! Mandzukic serve Dybala che spara altissimo.

43': ammonito Bonucci.

41': Buffon para un tiro di Cristoforo.

38': fuori Borja Valero dentro Ilicic.

37': ci prova Tello, tiro alto.

35': ammonito Alex Sandro.

34': TATARUSANU! Higuain colpisce di testa e poi flipper impazzito davanti alla porta, il rumeno la fa sua. Fuori Chiesa dentro Tello.

33': fuori Barzagli dentro Mandzukic.

31': fuori Marchisio dentro Rincon.

29': fuori Bernardeschi dentro Cristoforo.

27': Bernardeschi vanifica un buon contropiede...

15': fuori Sturaro dentro Pjaca.

14': sfiora il goal Vecino ma è tutto fermo per offside.

13': GOAL JUVENTUS HIGUAIN! Rimpallo furibondo in area dove Olivera non è perfetto, ne approfitta Higuain che non perdona. 2-1.

9': GOAL FIORENTINA! BADELJ! Lancio da 40 metri del croato, Chiesa va per colpire ma fa la cosa ancor più bella, elude Buffon e la palla termina dentro 2-0.

7': ammonito Chiesa. In precedenza Sturaro colpiva di testa dopo un corner ma Tatarusanu aveva bloccato.

4': OCCASIONE VIOLA: Chiesa imbecca Kalinic che prova ad aggirare Buffon ma poi gli calcia addosso.

3': ancora Olivera! Cross pregevole da sinistra e Bernardeschi che dopo controllo non batte bene a rete.

21.53: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Juventus

---------SECONDO TEMPO-------

21.34: FINE PRIMO TEMPO. Fiorentina-Juventus 1-0.

45': OCCASIONE JUVE: cross di Sandro da sx con Cuadrado che viene anticipato di poco. Poi Higuain calcia ma la difesa respinge.

44': nervosismo in campo adesso, Olivera va giù con probabile gomitate di Cuadrado... Banti non redarguisce.

43': ci prova Vecino dalla distanza. Tiro velleitario.

40': Chiellini impara bene da corner ma la palla termina fuori.

36': GOAL FIORENTINA KALINIC! Bernardeschi lo serve sull'out di destra e il croato incrocia trovando il palo lungo. Goal bellissimo. 1-0.

35': altro buon cross dalla sinistra di Olivera, Kalinic salta e Chiesa non riesce a battere vero rete.

33': ammonito Chiellini.

28': ammonito Vecino.

25': ammonito Sturaro, era diffidato.

23': flipper in area bianconera, il cross di Borja Valero da destra crea scompiglio ma Kalinic non ne approfitta.

21': tiro da fuori area Sandro, Tatarusanu blocca.

13': altro tiro di Vecino, a lato.

10': BUFFON! Altro buon pallone lavorato da Kalinic e Chiesa calcia. Il portiere della nazionale è attento.

9': PALO VECINO: Kalinic controlla un buon pallone e serve Olivera a sinistra, palla per Vecino al limite che dopo un rimpallo calcia di sinistro ma il palo dice no.

7': OCCASIONE VIOLA: Vecino fa un ottimo break a centrocampo e calcia dal limite, Buffon in tuffo sventa la minaccia.

4': primo squillo Juventus: verticalizzazione per Higuain che calcia, Tatarusanu si supera ma è tutto fermo per fuorigioco.

2': la viola parte forte: cross pregevole di Olivera per Kalinic che però non ci arriva...

20.48: VIA! È iniziata Fiorentina Juventus!

----------INIZIO GARA-----------

19.53: amici di labaroviola ben ritrovati da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Juventus una gara che conta più dei canonici tre punti in palio. Queste le formazioni delle squadre:

Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Astori, Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera, Borja Valero, Bernardeschi, Kalinic.

Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Cuadrado, Sturaro, Marchisio, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Higuain.

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