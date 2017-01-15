SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-JUVENTUS

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La cronaca live di Fiorentina-Juventus
22.43: FINITA! FIORENTINA 2 JUVENTUS 1.
47': OCCASIONE VIOLA! Kalinic dona palla in 1 contro 1 per Ilicic che spreca davanti a Buffon. Ammonito Dybala.
46': Vecino da fuori calcia a lato.
45': 6 minuti di recupero.
44': ammonito Kalinic.
44': OCCASIONE JUVENTUS! Mandzukic serve Dybala che spara altissimo.
43': ammonito Bonucci.
41': Buffon para un tiro di Cristoforo.
38': fuori Borja Valero dentro Ilicic.
37': ci prova Tello, tiro alto.
35': ammonito Alex Sandro.
34': TATARUSANU! Higuain colpisce di testa e poi flipper impazzito davanti alla porta, il rumeno la fa sua. Fuori Chiesa dentro Tello.
33': fuori Barzagli dentro Mandzukic.
31': fuori Marchisio dentro Rincon.
29': fuori Bernardeschi dentro Cristoforo.
27': Bernardeschi vanifica un buon contropiede...
15': fuori Sturaro dentro Pjaca.
14': sfiora il goal Vecino ma è tutto fermo per offside.
13': GOAL JUVENTUS HIGUAIN! Rimpallo furibondo in area dove Olivera non è perfetto, ne approfitta Higuain che non perdona. 2-1.
9': GOAL FIORENTINA! BADELJ! Lancio da 40 metri del croato, Chiesa va per colpire ma fa la cosa ancor più bella, elude Buffon e la palla termina dentro 2-0.
7': ammonito Chiesa. In precedenza Sturaro colpiva di testa dopo un corner ma Tatarusanu aveva bloccato.
4': OCCASIONE VIOLA: Chiesa imbecca Kalinic che prova ad aggirare Buffon ma poi gli calcia addosso.
3': ancora Olivera! Cross pregevole da sinistra e Bernardeschi che dopo controllo non batte bene a rete.
21.53: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Juventus
---------SECONDO TEMPO-------
21.34: FINE PRIMO TEMPO. Fiorentina-Juventus 1-0.
45': OCCASIONE JUVE: cross di Sandro da sx con Cuadrado che viene anticipato di poco. Poi Higuain calcia ma la difesa respinge.
44': nervosismo in campo adesso, Olivera va giù con probabile gomitate di Cuadrado... Banti non redarguisce.
43': ci prova Vecino dalla distanza. Tiro velleitario.
40': Chiellini impara bene da corner ma la palla termina fuori.
36': GOAL FIORENTINA KALINIC! Bernardeschi lo serve sull'out di destra e il croato incrocia trovando il palo lungo. Goal bellissimo. 1-0.
35': altro buon cross dalla sinistra di Olivera, Kalinic salta e Chiesa non riesce a battere vero rete.
33': ammonito Chiellini.
28': ammonito Vecino.
25': ammonito Sturaro, era diffidato.
23': flipper in area bianconera, il cross di Borja Valero da destra crea scompiglio ma Kalinic non ne approfitta.
21': tiro da fuori area Sandro, Tatarusanu blocca.
13': altro tiro di Vecino, a lato.
10': BUFFON! Altro buon pallone lavorato da Kalinic e Chiesa calcia. Il portiere della nazionale è attento.
9': PALO VECINO: Kalinic controlla un buon pallone e serve Olivera a sinistra, palla per Vecino al limite che dopo un rimpallo calcia di sinistro ma il palo dice no.
7': OCCASIONE VIOLA: Vecino fa un ottimo break a centrocampo e calcia dal limite, Buffon in tuffo sventa la minaccia.
4': primo squillo Juventus: verticalizzazione per Higuain che calcia, Tatarusanu si supera ma è tutto fermo per fuorigioco.
2': la viola parte forte: cross pregevole di Olivera per Kalinic che però non ci arriva...
20.48: VIA! È iniziata Fiorentina Juventus!
----------INIZIO GARA-----------
19.53: amici di labaroviola ben ritrovati da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Juventus una gara che conta più dei canonici tre punti in palio. Queste le formazioni delle squadre:
Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Astori, Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera, Borja Valero, Bernardeschi, Kalinic.
Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Cuadrado, Sturaro, Marchisio, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Higuain.