SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-GENOA

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La cronaca live di Fiorentina-Genoa
16.58: finita, Fiorentina-Genoa 3-3. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
45': tiro di Vecino, alto.
43': ammonito Astori, era diffidato.
41': dentro Tello per Chiesa.
40': GOAL GENOA! SIMEONE 3-3.
39': RIGORE PER IL GENOA, espulso Bernardeschi per chiara occasione da rete.
38': ammonito Olivera. Non era diffidato...
36': svetta Astori ma la palla termina fuori.
33': fuori Hiljemark dentro Ntcham.
32': Chiesa rimane a terra, il gioco è fermo.
27': tiro di Borja Valero da buona posizione, alto.
25': fuori Ilicic dentro Cristoforo.
20': ammonito Laxalt.
19': OCCASIONE VIOLA! Bernardeschi conduce il contropiede, Kalinic serve Chiesa che tira benissimo. Tiro deviato di un soffio.
17': GOAL FIORENTINA! KAAAAAALINIC! Bernardeschi inventa da sinistra saltando Munoz, palla per Kalinic che con il sinistro non sbaglia. 3-2.
14': GOAL GENOA! Dormita difensiva e goal di Hiljrmark sottoporta, De Maio teneva in gioco tutti da terra. Il goal verrà attribuito a Taarabt. Harakiri viola, 2-2. Entrato Bernardeschi al posto di Badelj.
12': GOAL GENOA! SIMEONE, Sanchez tiene in gioco il Cholito che viene imbeccato da sinistra e da due passi non perdona Sportiello. 2-1.
9': OCCASIONE VIOLA! Lancio per Borja che dopo lo stop tira addosso a Lamanna. Ammonito Badelj, non era diffidato.
8': OCCASIONE VIOLA! Kalinic imbecca bene Ilicic che viene fermato prima da Lamanna e poi sulla linea da Munoz.
6': fuori Pinilla dentro Pandev.
5': GOAL FIORENTINA CHIESA! Kalinic gli serve la sponda e Federico sfodera un potente destro sul quale Lamanna non può niente.
4': idea al miele di Ilicic: scavetto per Kalinic che prova il destro al volo, tiretto ben gestito da Lamanna.
16.10: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina-Genoa.
---------SECONDO TEMPO-------
15.51: fine primo tempo, Fiorentina 1 Genoa 0.
49': Ilicic calcia bene una punizone che Lamanna contiene.
44': ammonito Simeone per gioco pericoloso.
40': scorribanda di Chiesa a destra con servizio per Ilicic, tiro smorzato gestito da Lamanna.
36': ammonito Burdisso.
31': cambio Genoa esce l'ammonito Cofie ed entra Taarabt.
29': applausi a scena aperta per Chiesa nell'ennesima scorribanda.
27': ammonito Cofie per un fallo sull'ispiratissimo Ilicic.
26': buona punizione del Genoa con la difesa che si addormenta, che pericolo.
22': OCCASIONE VIOLA! Chiesa illumina Ilicic che pecca di altruismo nel cercare Kalinic vanificando così l'occasione.
19': TRAVERSA CHIESA, si mette in proprio e da posizione defilata colpisce la traversa piena, che sfortuna. Ennesimo legno viola...
18': Lamanna combina un mezzo pasticcio grazie alla caparbietà di Chiesa, la Fiorentina non ne approfitta.
16': GOAL FIORENTINA! ILICIC! Sinistro a giro a metà tra un tiro e un cross, Lamanna viene ingannato e la palla va dentro. Commosso lo sloveno. 1-0. Festeggia al meglio il suo compleanno...
11': conclusione di Izzo, velleitaria.
8': Ilicic conquista un altro calcio di punizione. Lo sloveno appare ispirato...
5': Sanchez impatta di testa da corner ma Lamanna blocca.
15.02: VIA! È iniziata Fiorentina-Genoa
------------INIZIO GARA---------
14.40: clima mite allo stadio, De Maio titolare così come Ilicic al rilancio.
14.23: buon pomeriggio amici di Labaroviola il saluto vi arriva da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Genoa la Fiorentina ha l'obbligo di vincere questa partita per rilanciarsi in zona europea queste le formazioni delle squadre: Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa.