SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-CHIEVO

Qui la cronaca live di tutta la partita

49': FINISCE QUA! Saranno quarti di finale a Napoli, decide Bernardeschi. Un saluto da Gabriele Caldieron

47': FEDERICO BERNARDESCHI! 1-0!

45': CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Abbattuto Bernardeschi, ammonito Sorrentino.

45': quattro minuti di recupero.

44': punizione ben battuta, Sorrentino ribatte e Tomovic manca il tap-in, esce Chiesa entra Borja Valero.

43': giallo per Gobbi che abbatte Ilicic.

40': OCCASIONE CHIEVO: contropiede ben gestito con Izco che fa scavetto davanti a Tatarusanu. La difesa sventa.

37': fuori Castro dentro Birsa.

35': tiro di Ilicic da fuori area ma Sorrentino blocca.

32': tiro di Bernardeschi alto di poco. Fuori Badelj e Olivera dentro Cristoforo e Ilicic. fuori Inglese per Meggiorini

29': OCCASIONE CHIEVO: cross di Gobbi dalla sinistra e colpo di testa ravvicinato di Castro. Tatarusanu sventa.

25': rosso diretto per Zarate. Severo il sig. Celi

22': tiro di Bastien che termina a lato.

19': cross di Bernardeschi e Sorrentino anticipa Kalinic. Celi lo ammonisce per gioco pericoloso.

18': ammonito Badelj

16': ammonito Vecino.

13': altra buona giocata di Olivera e angolo viola. Sugli sviluppi svetta Vecino ma termina alto.

12': tiro velleitario di De Maio.

6': ammonito Tomovic

4': OCCASIONE VIOLA: Sventata sulla linea la palla di Chiesa che ha strozzato in gola l'urlo del goal.

3': OCCASIONE VIOLA: Bernardeschi calcia fortissimo un sinistro e la palla termina deviata di poco alta.

2': destro dalla distanza di Vecino e Sorrentino sventa in angolo.

18.39: esce Floro Flores entra Gamberini. VIA AL SECONDO TEMPO!

--------SECONDO TEMPO--------

18.22: fine primo tempo 0-0.

48': TRAVERSA CLAMOROSA BERNARDESCHI, punizione magistrale dal vertice destro dell'area e traversa clamorosa.

47': rosso per Radovanovic, doppia ammonizione e Chievo in 10.

43': Chiesa tira da fuori e Sorrentino para.

42': Sorrentino perde palla in gioco aereo e Kalinic per poco non lo beffa...

35': ammonito Castro.

29': Olivera crossa ancora bene da sinistra e Bernardeschi colpisce di testa a lato.

27': altro Contropiede viola chiuso dal Chievo Verona, Bernardeschi ha sbagliato il controllo in area.

22': Contropiede fulmineo di Zarate e Chiedano lanciato ma Radovanovic chiude all'ultimo.

19': OCCASIONE CHIEVO: Castro crossa bene da destra, Tatarusanu alza col pugno, poi Inglese dopo controllo calcia fuori di un soffio sbagliando un bel goal...

17': Zarate calca alto su calcio piazzato da buona posizione.

16': ammonito Radovanovic per fallo su Kalinic.

15': tiro di Floro Flores dalla distanza, fuori.

12': Kalinic vanifica un buon contropiede sbagliando l'ultimo passaggio.

9': Celi non fischia il contatto tra Sanchez e Floro Flores, l'azione prosegue e l'attaccante ospite calcia alto.

8': la Fiorentina preme alla ricerca del vantaggio...

2': OCCASIONE VIOLA: Olivera scende a sinistra e crossa al centro, sponda di Kalinic e destro a giro di Zarate e palla al lato di poco.

17.33: VIA! È iniziata Fiorentina-Chievo

------------INIZIO GARA---------

17.03: Fiorentina-Chievo Verona, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Buonasera dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il saluto vi arriva da Gabriele Caldieron. Nell'anno precedente la Fiorentina infranse il suo cammino proprio negli ottavi quando un Carpi corsaro eliminò la compagine di Sousa.