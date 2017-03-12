SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-CAGLIARI

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Questa la cronaca live di Fiorentina-Cagliari
16.55: finisce qui! Vince la Fiorentina imbattuta in casa. 1-0. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
47': GOAL FIORENTINA! KALINIC! Meraviglioso cross di Tello per Kalinic che sale in cielo e di testa trafigge Rafael 1-0!.
46': OCCASIONE CAGLIARI: coast to coast di Barella che dopo una scorribanda centrale spreca.
45': quattro minuti di recupero.
40': insidioso cross di Ilicic sul quale Kalinic e Chiesa non ci arrivano.
39': cross di Ilicic e colpo di testa di Valero, a lato. Fuori Ionita dentro Padoin.
35': PALO CLAMOROSO SAU! Cross di Borriello sul secondo palo, tardiva diagonale di Tello e Sau svetta ma trova il legno.
34': fuori Bernardeschi dentro Badelj. Il Franchi fischia la scelta.
32': ammonito Miangue.
27': fuori Joao Pedro dentro Sau.
25': tentativo di "mezza cilena" per Ilicic. Velleitario ma bello da vedersi.
22': OCCASIONE VIOLA! Prima Chiesa col sinistro impegna il buon Rafael in tuffo, Tello successivamente piazza il destro ma trova la deviazione.
20': fuori Saponara e Tomovic dentro Sanchez ed Ilicic.
15': giallo per Astori.
14': striscione toccante per Mondonico, Firenze gli sta vicino: "Forza Mondo non mollare".
13': OCCASIONE CAGLIARI: cross di Barella per Borriello che dopo aver addomesticato al meglio il pallone calcia, ma Tatarusanu attento alza in angolo.
10': giallo per Tomovic. Era diffidato e salterà Crotone-Fiorentina.
6': CI PROVA CHIESA! Servito stralciato a destra tira con violenza ma Rafael respinge, poi Borja trova un corner.
2': cross insidioso di Bernardeschi da calcio piazzato ma nessuno interviene.
16.06: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Cagliari. Fuori Murru dentro Miangue.
--------SECONDO TEMPO--------
15.47: fine primo tempo con i fischi. 0-0 tra Fiorentina e Cagliari.
46': fuori di poco una ghiotta punizione di Borriello.
39': Tatarusanu blocca bene un cross insidisioso di Isla.
35': egregio cross di Borja Valero per Kalinic che di testa non trova il bersaglio grosso...
32': KALINIC VICINO AL GOAL! Calcio d'angolo battuto perfettamente da Bernardeschi con il croato che impatta dal limite dell'area piccola ma sbaglia.
23': BRAVO RAFAEL! Ancora il piazzato di Bernardeschi sul palo lungo e deviazione in angolo.
20': OCCASIONE VIOLA! Bernardeschi imbecca Saponara che conclude forte ma non preciso.
13': Chiesa col sinistro sibila il palo alla destra di Rafael.
12': OCCASIONE VIOLA! Kalinic imbeccato in profondità conclude col destro e Rafael para.
11': OCCASIONE CAGLIARI: Borriello conclude con il sinistro a giro che esce di un soffio.
9': OCCASIONE CAGLIARI: Borriello da sinistra si accentra e conclude col destro Tatarusanu respinge, e per poco non arriva il tap-in.
4': Joao Pedro colpisce di testa ma Tatarusanu para.
1': OCCASIONE VIOLA! Bernardeschi sguscia da destra verso sinistra convergendo verso il centro, sinistro deviato e palla che esce di poco.
15.01: VIA! È iniziata Fiorentina-Cagliari.
----------INIZIO GARA----------
14.30: buon pomeriggio amici di Labaroviola dallo stadio Artemio Franchi di Firenze un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina contro Cagliari con un clima primaverile. Questa la formazione della Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Rodriguez, Astori, Chiesa, Vecino, B.Valero, Tello, Bernardeschi, Saponara, Kalinic