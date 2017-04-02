Segui il live di Labaroviola per Fiorentina-Bologna

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16.57: finisce al Franchi Fiorentina 1 Bologna 0. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
46': Valero batte bene ma Mirante in tuffo respinge.
45': 4 di recupero.
44': giallo per Krejci
38': fuori Tello dentro Chiesa.
33': MIRACOLO DI MIRANTE! Saponara con il sinistro sgancia un siluro ma il portiere rossoblu si supera e manda in corner.
32': dentro Di Francesco al posto di Torosidis.
30': buona trama viola con Milic che crossa al centro, la difesa libera.
26': SVETTA MAIETTA! E per poco non trova il bersaglio grosso da corner...
24': giallo per Tomovic entra Saponara al posto di Ilicic.
21': QUASI AUTORETE! Tello caracolla a destra e mette al centro, per poco Maietta non trafigge il proprio portiere...
16': BRIVIDO! Krejci in estirada volante manda di poco alto da posizione comunque defilata.
13': ammonito Badelj.
8': escono Viviani e Taider dentro Dzemaili e Nagy.
5': GOAAAAAL FIORENTINA! BABACAR! Cross al bacio di Milic e goal meraviglioso di testa di Babacar. 1-0.
2': conclusione di Ilicic dalla distanza, fuori.
16.07: VIA! Inizia il secondo tempo tra Fiorentina e Bologna, Kalinic esce per Babacar.
--------SECONDO TEMPO--------
15.49: Fine primo tempo 0-0.
47': Borja Valero ha una gigantesca occasione ma l'arbitro ferma per offside...
41': Valero vanifica un contropiede clamoroso sbagliando il tempo del passaggio.
39': ALTRA OCCASIONE! Badelj trova Borja Valero che si inserisce, sinistro potente Mirante bravissimo a respingere.
35': OCCASIONE VIOLA! Ilicic da corner pesca benissimo Astori che solo dal dischetto con la testa non segna...
28': break di Mbaye che sbaglia a concludere, sulla ripartenza ammonito Destro.
27': Ilicic scorribanda meravigliosa sulla destra, peccato che il campo finisca...
21': OCCASIONE VIOLA! Ilicic lancia in modo illuminante Kalinic che di forza sovrasta Gastaldello il quale lo atterra... Contatto dubbio...
16': OCCASIONE VIOLA! Ilicic trova splendidamente Milic che potrebbe calciare col destro a centro area ma pecca di altruismo cercando Kalinic e l'azione sfuma...
16': OCCASIONE VIOLA! Sponda di Kalinic per Ilicic che col sinistro batte sul primo palo non trovando la porta...
15': Kalinic ancora ribattuto dopo un pregevole stop a centro area...
13': Ilicic trova Badelj che con il cross pesca solo un calcio d'angolo era una buona trama...
9': Valero si fa ingolosire con Mirante fuori da i pali ma il tiro vola altissimo...
7': RISPONDE IL BOLOGNA! Verdi conclude di mancino dopo un Rosa a rimorchio di Krejci ma Sanchez respinge.
4': OCCASIONE VIOLA: Tello scende bene a destra e crossa basso per Ilicic che con il sinistro viene respinto da un difensore.
1': Milic pericoloso e Kalinic respinge facendo da difensore...
15.00: VIA! È iniziata Fiorentina-Bologna.
-----------INIZIO GARA----------
14.45: buon pomeriggio amici di labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Bologna questa la formazione: FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Borja Valero, Milic; Ilicic, Cristoforo; Kalinic.