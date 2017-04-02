Segui il live di Labaroviola per Fiorentina-Bologna

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A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
02 aprile 2017 14:36
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Fiorentina
Primo Piano
Gabriele Caldieron
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16.57: finisce al Franchi Fiorentina 1 Bologna 0. Buonaserata da Gabriele Caldieron.

46': Valero batte bene ma Mirante in tuffo respinge.

45': 4 di recupero.

44': giallo per Krejci

38': fuori Tello dentro Chiesa.

33': MIRACOLO DI MIRANTE! Saponara con il sinistro sgancia un siluro ma il portiere rossoblu si supera e manda in corner.

32': dentro Di Francesco al posto di Torosidis.

30': buona trama viola con Milic che crossa al centro, la difesa libera.

26': SVETTA MAIETTA! E per poco non trova il bersaglio grosso da corner...

24': giallo per Tomovic entra Saponara al posto di Ilicic.

21': QUASI AUTORETE! Tello caracolla a destra e mette al centro, per poco Maietta non trafigge il proprio portiere...

16': BRIVIDO! Krejci in estirada volante manda di poco alto da posizione comunque defilata.

13': ammonito Badelj.

8': escono Viviani e Taider dentro Dzemaili e Nagy.

5': GOAAAAAL FIORENTINA! BABACAR! Cross al bacio di Milic e goal meraviglioso di testa di Babacar. 1-0.

2': conclusione di Ilicic dalla distanza, fuori.

16.07: VIA! Inizia il secondo tempo tra Fiorentina e Bologna, Kalinic esce per Babacar.

--------SECONDO TEMPO--------

15.49: Fine primo tempo 0-0.

47': Borja Valero ha una gigantesca occasione ma l'arbitro ferma per offside...

41': Valero vanifica un contropiede clamoroso sbagliando il tempo del passaggio.

39': ALTRA OCCASIONE! Badelj trova Borja Valero che si inserisce, sinistro potente Mirante bravissimo a respingere.

35': OCCASIONE VIOLA! Ilicic da corner pesca benissimo Astori che solo dal dischetto con la testa non segna...

28': break di Mbaye che sbaglia a concludere, sulla ripartenza ammonito Destro.

27': Ilicic scorribanda meravigliosa sulla destra, peccato che il campo finisca...

21': OCCASIONE VIOLA! Ilicic lancia in modo illuminante Kalinic che di forza sovrasta Gastaldello il quale lo atterra... Contatto dubbio...

16': OCCASIONE VIOLA! Ilicic trova splendidamente Milic che potrebbe calciare col destro a centro area ma pecca di altruismo cercando Kalinic e l'azione sfuma...

16': OCCASIONE VIOLA! Sponda di Kalinic per Ilicic che col sinistro batte sul primo palo non trovando la porta...

15': Kalinic ancora ribattuto dopo un pregevole stop a centro area...

13': Ilicic trova Badelj che con il cross pesca solo un calcio d'angolo era una buona trama...

9': Valero si fa ingolosire con Mirante fuori da i pali ma il tiro vola altissimo...

7': RISPONDE IL BOLOGNA! Verdi conclude di mancino dopo un  Rosa a rimorchio di Krejci ma Sanchez respinge.

4': OCCASIONE VIOLA: Tello scende bene a destra e crossa basso per Ilicic che con il sinistro viene respinto da un difensore.

1': Milic pericoloso e Kalinic respinge facendo da difensore...

15.00: VIA! È iniziata Fiorentina-Bologna.

-----------INIZIO GARA----------

14.45: buon pomeriggio amici di labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Bologna questa la formazione: FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Borja Valero, Milic; Ilicic, Cristoforo; Kalinic.

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