SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER EMPOLI-FIORENTINA

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La cronaca live di Empoli-Fiorentina
16.45: finisce qui, spettacolo viola Empoli 0 Fiorentina 4. Un saluto da Gabriele Caldieron
43': Cristoforo calciando vanifica un buon contropiede.
38': bravo Maccarone ad entrare in area ma Tatarusanu gli sbatte la porta in faccia.
37': tunnel di Borja Valero e poi tiro debole, se avesse pure il tiro potente...
33': la Fiorentina cerca di tenere il possesso addormentando la gara. Ci prova Tello dalla distanza ma il tiro va alto.
28': fenomenale Vecino che salta tutta la difesa, il tiro però è debole.
25': esce Diousse entra Mauri. Fuori Bernardeschi dentro Cristoforo.
24': KALINIC CHE ERRORE! Bernardeschi si fa 50 metri palla al piede e lo serve, finta per mandare Costa "al bar" e tiro. In bocca a Skorupski.
23': entra Marilungo esce Saponara.
21': ILICIC! 0-4! Borja Valero lo serve al limite e dopo controllo col destro toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali! Sousa poi lo sostituisce ed entra Vecino.
20': altra scorribanda di Tello, Ilicic a rimorchio dopo controllo calcia a lato.
17': entra Salcedo al posto di Tomovic.
15': BERNARDESCHI!!!! Goal numero 6 in campionato per Federico, fa tutto da solo: stop al limite e penetrazione in area, da posizione defilata scaraventa un violento sinistro che piega le mani a Skorupski per il 0-3.
12': OCCASIONE VIOLA! Contropiede di Tello che fa un coast to coast e calcia, Skorupski respinge su Ilicic che per poco non segnava un "gollonzo". Esce Krunic entra Gilardino.
11': ammonito Borja Valero per proteste dopo un fallo su Croce.
4': ci prova Maccarone da posizione defilata ma Tatarusanu c'è.
3': nell'azione manovrata con Bernardeschi che imbecca Kalinic, bordata di sinistro. Alto.
2': ILICIC! Non perdona! Palla da una parte portiere dall'altra 0-2!
1': Rigore per la Fiorentina! Diousse stende Badelj rigore netto.
16.01: VIA! È iniziato il secondo tempo, nessun cambio.
-----INIZIO SECONDO TEMPO---
15.45: fine primo tempo al Castellani, Empoli 0 Fiorentina 1.
43': Saponara sfrutta un cattivo disimpegno viola e spara, alto.
38': Maccarone colpisce la barriera, poi sulla ripartenza Bellusci viene ammonito per aver fatto fallo su Bernardeschi.
35': episodio arbitrale: Maccarone si aggiusta il pallone con un braccio e poi Tomovic lo stende fuori area, giallo per il viola e punizione pericolosa dal limite.
34': ammonito Tello per aver fermato una ripartenza.
28' FENOMENO SKORUPSKI! Prima respinge il piazzato di Borja Valero, poi sulla respinta, Bernardeschi salta Costa e ci prova ma il portiere è insuperabile.
26': GOAL FIORENTINA! BERNARDESCHI! Bellissimo cross di Milic con un sontuoso Kalinic che stoppa di petto e salta il portiere, Skorupski atterra il croato, arriva Bernardeschi che non sbaglia 0-1!
20': pregevole stop di Tello un area e destro violentissimo, Skorupski respinge in corner, buona occasione viola.
18': altro contropiede Empoli con Saponara che conclude, la palla deviata, termina in angolo.
15': Ilicic aggira Diousse e calcia col sinistro, Skorupski c'è.
11': OCCASIONE EMPOLI: Krunic scucchiaia per Maccarone che dopo un pregevole stop di petto, spara ma Tatarusanu respinge.
10': accelerata di Tello sulla destra e cross indietro, la difesa locale sventa, Croce poi guadagna un corner.
9': ottimo il cross di Pasqual al centro per Maccarone, Tatarusanu sventa ottimamente ma tutto è fermo per offside.
5': Ilicic serve Bernardeschi che con una "campana" entra in area ma viene chiuso. Successivamente Milic mette al centro ma Skorupski anticipa Kalinic.
4': Ilicic tenta il tiro dai 30 metri, velleitario.
3': Bravo Tello a mettere al centro per Kalinic che "sbuccia" il pallone, niente di fatto.
15.01: VIA! È iniziata Empoli-Fiorentina!
-----------INIZIO PARTITA------
14.56: buon pomeriggio amici di labaroviola.com un saluto da Gabriele Caldieron, di scena Empoli-Fiorentina, si gioca al Castellani con circa 3000 anime viola al seguito della squadra. Ecco le formazioni delle squadre: Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Giovanni Martusciello.
Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic; Badelj, Borja; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. Allenatore: Paulo Sousa.