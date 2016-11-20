SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER EMPOLI-FIORENTINA

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La cronaca live di Empoli-Fiorentina

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
20 novembre 2016 14:50
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Fiorentina
Primo Piano
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16.45: finisce qui, spettacolo viola Empoli 0 Fiorentina 4. Un saluto da Gabriele Caldieron

43': Cristoforo calciando vanifica un buon contropiede.

38': bravo Maccarone ad entrare in area ma Tatarusanu gli sbatte la porta in faccia.

37': tunnel di Borja Valero e poi tiro debole, se avesse pure il tiro potente...

33': la Fiorentina cerca di tenere il possesso addormentando la gara. Ci prova Tello dalla distanza ma il tiro va alto.

28': fenomenale Vecino che salta tutta la difesa, il tiro però è debole.

25': esce Diousse entra Mauri. Fuori Bernardeschi dentro Cristoforo.

24': KALINIC CHE ERRORE! Bernardeschi si fa 50 metri palla al piede e lo serve, finta per mandare Costa "al bar" e tiro. In bocca a Skorupski.

23': entra Marilungo esce Saponara.

21': ILICIC! 0-4! Borja Valero lo serve al limite e dopo controllo col destro toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali! Sousa poi lo sostituisce ed entra Vecino.

20': altra scorribanda di Tello, Ilicic a rimorchio dopo controllo calcia a lato.

17': entra Salcedo al posto di Tomovic.

15': BERNARDESCHI!!!! Goal numero 6 in campionato per Federico, fa tutto da solo: stop al limite e penetrazione in area, da posizione defilata scaraventa un violento sinistro che piega le mani a Skorupski per il 0-3.

12': OCCASIONE VIOLA! Contropiede di Tello che fa un coast to coast e calcia, Skorupski respinge su Ilicic che per poco non segnava un "gollonzo". Esce Krunic entra Gilardino.

11': ammonito Borja Valero per proteste dopo un fallo su Croce.

4': ci prova Maccarone da posizione defilata ma Tatarusanu c'è.

3': nell'azione manovrata con Bernardeschi che imbecca Kalinic, bordata di sinistro. Alto.

2': ILICIC! Non perdona! Palla da una parte portiere dall'altra 0-2!

1': Rigore per la Fiorentina! Diousse stende Badelj rigore netto.

16.01: VIA! È iniziato il secondo tempo, nessun cambio.

-----INIZIO SECONDO TEMPO---

15.45: fine primo tempo al Castellani, Empoli 0 Fiorentina 1.

43': Saponara sfrutta un cattivo disimpegno viola e spara, alto.

38': Maccarone colpisce la barriera, poi sulla ripartenza Bellusci viene ammonito per aver fatto fallo su Bernardeschi.

35': episodio arbitrale: Maccarone si aggiusta il pallone con un braccio e poi Tomovic lo stende fuori area, giallo per il viola e punizione pericolosa dal limite.

34': ammonito Tello per aver fermato una ripartenza.

28' FENOMENO SKORUPSKI! Prima respinge il piazzato di Borja Valero, poi sulla respinta, Bernardeschi salta Costa e ci prova ma il portiere è insuperabile.

 

26': GOAL FIORENTINA! BERNARDESCHI! Bellissimo cross di Milic con un sontuoso Kalinic che stoppa di petto e salta il portiere, Skorupski atterra il croato, arriva Bernardeschi che non sbaglia 0-1!

20': pregevole stop di Tello un area e destro violentissimo, Skorupski respinge in corner, buona occasione viola.

18': altro contropiede Empoli con Saponara che conclude, la palla deviata, termina in angolo.

15': Ilicic aggira Diousse e calcia col sinistro, Skorupski c'è.

11': OCCASIONE EMPOLI: Krunic scucchiaia per Maccarone che dopo un pregevole stop di petto, spara ma Tatarusanu respinge.

10': accelerata di Tello sulla destra e cross indietro, la difesa locale sventa, Croce poi guadagna un corner.

9': ottimo il cross di Pasqual al centro per Maccarone, Tatarusanu sventa ottimamente ma tutto è fermo per offside.

5': Ilicic serve Bernardeschi che con una "campana" entra in area ma viene chiuso. Successivamente Milic mette al centro ma Skorupski anticipa Kalinic.

4': Ilicic tenta il tiro dai 30 metri, velleitario.

3': Bravo Tello a mettere al centro per Kalinic che "sbuccia" il pallone, niente di fatto.

15.01: VIA! È iniziata Empoli-Fiorentina!

-----------INIZIO PARTITA------

14.56: buon pomeriggio amici di labaroviola.com un saluto da Gabriele Caldieron, di scena Empoli-Fiorentina, si gioca al Castellani con circa 3000 anime viola al seguito della squadra. Ecco le formazioni delle squadre: Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Giovanni Martusciello.
Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic; Badelj, Borja; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. Allenatore: Paulo Sousa.

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