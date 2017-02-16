SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER BORUSSIA M'GLADBACH-FIORENTINA

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Questa la cronaca della sfida tra Borussia M'Gladbach e Fiorentina
20.49: VINCE LA FIORENTINA! Goal di Bernardeschi. Buona serata da Gabriele Caldieron.
92': Babacar conclude male con il sinistro ma è bravi nella gestione.
91': giallo per Kramer.
90': Tatarusanu bravissimo a bloccare un colpo di testa da corner.
86': Babacar conclude loffiamente un buon contropiede.
85': fuori Tello dentro Tomovic.
83': Drmic svetta alto di testa ma il tiro termina a lato. Sul contropiede Borja Valero calcia da lontano e Sommer devia.
82': Hazard egoisticamente calcia fuori.
78': Tatarusanu blocca un tiro dalla lunga distanza, Tello in precedenza ha vanificato un contropiede.
75': fuori Kalinic per Babacar. Fuori Johnson e Herrmann per Hahn e Korb.
68': tiro di Wendt da buona posizione, il tiro termina a lato.
64': fuori Jantschke dentro Drmic.
63': ammonito Badelj, fuori Bernardeschi dentro Cristoforo.
62': OCCASIONE FIORENTINA: Kalinic trova Tello a destra e mette dentro per Borja Valero che sbaglia clamorosamente...
59': OCCASIONE BORUSSIA: Gonzalo scirgoka e Johnson cerca il piazzato, fuori.
58': ammonito Bernardeschi.
56': solito cannovaccio tattico, ritmo basso e viola che attende...
51': angolo Borussia che è partito forte. La difesa sventa...
20.01: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Borussia M'Gladbach e Fiorentina.
--------SECONDO TEMPO--------
19.45: fine primo tempo, una bruttissima Fiorentina è in vantaggio per 0-1 contro il Borussia M'Gladbach.
43': EUROGOAL DI BERNARDESCHI! Punizione meravigliosa del numero 10 viola, palla sotto il sette imprendibile per Sommer. Goal sbagliato... 0-1 Fiorentina!
40': PALO BORUSSIA, cross di Hazard e Johnson da due passi prende il palo, poi Stindl sbaglia il tap-in.
39': STINDL ERRORACCIO! Hazard cambia per Herrmann che crossa al centro, il capitano spara in curva un rigore in movimento.
36': tiro di Vecino da distanza siderale, a lato di molto.
33': altra palla persa dalla Fiorentina. Bruttissimo primo tempo dei viola...
29': Tatarusanu respinge di pugno un cross di Hazard derivante da punizione.
26': bravo Astori a rinviare una sortita tedesca.
16': OCCASIONE BORUSSIA: cross al centro per Herrmann che sopraggiunge a destra, difesa che sventa in qualche modo. Fiorentina molto ma molto molle. Contatto molto dubbio in area proprio su Herrmann, il rigore a mio avviso c'era.
14': OCCASIONE BORUSSIA, Hazard illumina al centro Hermann ma Tatarusanu è superlativo e respinge.
10': tiro di Dahoud, alto.
9': fasi di studio, la Fiorentina è lenta nella manovra. Ritmi bassi.
2': la Fiorentina guadagna un corner. Sommer è bravo a spizzicarla e mettere fuoricausa Gonzalo.
19.00: VIA! È iniziata Borussia M'Gladbach-Fiorentina!
-----------INIZIO GARA----------
18.49: buonasera amici di Labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron, Borussia M'Gladbach-Fiorentina una partita difficilissima e di fondamentale importanza. Queste le formazioni: FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Olivera; Bernardeschi, Valero; Kalinic.
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Herrmann, Kramer, Dahoud, Johnson; Stindl, Hazard.