SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER ATALANTA-FIORENTINA

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La cronaca live di Atalanta-Fiorentina
14.23: finisce qui. 0-0 tra Atalanta e Fiorentina. Buona domenica da Gabriele Caldieron.
89': alla fine entra Babacar al posto di Kalinic la palla era uscita molte volte ma non era stato accordato l'ingresso...
88': bravo Tatarusanu a smanacciare un corner.
85': fuori Petagna dentro Paloschi.
80': fuori Ilicic dentro Olivera.
76': MIRACOLO TATARUSANU! Petagna anticipa tutti e calcia attaccando il primo palo, Tatarusanu in due tempi la toglie dalla linea, poi Grassi calcia di poco alto.
73': CI METTE LA MANO TATARUSANU! Bell'azione dei bergamaschi con Freuler a concludere piazzando il destro sul palo lungo. Tatarusanu c'è.
71': fuori Chiesa dentro Bernardeschi.
68': fuori Kurtic dentro Mounier.
65': conclusione di Gomez, a lato.
61': ammonito Astori.
60': murato Chiesa da Spinazzola in corner.
59': si gira Toloi e calcia, in curva.
56': annullato un goal a Kalinic per offside (giusto) peccato era una mirabolante rovesciata.
53': ammonito Gonzalo.
51': altro buon contropiede viola con Ilicic che crossa bene per Vecino ma la viola non riesce a crossare. Ammonito Masiello.
50': Vecino si mette in proprio ed entra in area, col "piattone" non trova la porta.
49': ammonito Ilicic.
47': Tello conduce un gran contropiede e mette un buon cross su cui Masiello è bravo a chiudere.
13.35: entra Grassi al posto di D'Alessandro. VIA! È iniziato il secondo tempo tra Atalanta e Fiorentina.
--------SECONDO TEMPO--------
13.18: fine primo tempo, 0-0.
44': buona conclusione di Vecino dalla distanza e Berisha si accovaccia e para.
42': si salva la Fiorentina chiudendo un tiro ravvicinato di Kurtic.
41': ghiotta punizione per l'Atalanta dal limite seppur defilato verso destra.
34': ammonito D'Alessandro.
33': OCCASIONE VIOLA! Tello a grandissima velocità entra in area da sinistra, rientra col destro e calcia ma Berisha gli dice no.
32': Petagna salta Vecino e crossa per D'Alessandro che a centro area in spaccata non trova la porta.
31': ammonito Chiesa, fallo stupidissimo.
29': buon colpo di testa in inserimento di Gonzalo, Berisha concede il corner.
22': partita leggermente calata di ritmo, Chiesa troppo confinato a destra. Sanchez soffre molto Gomez.
10': SI SCUOTE LA VIOLA! Bellissimo cross di Astori per Kalinic che solo a centro area di testa non prende la viola, che occasione!
6': OCCASIONE ATALANTA! Petagna fa quello che vuole con Gonzalo che subisce pure un tunnel. Poi cross al centro per Gomez che sbaglia il controllo che avrebbe propiziato un tiro da dentro l'area piccola.
4': OCCASIONE ATALANTA! Freuler col tacco ispira Petagna che da posizione defilata calcia a lato con il sinistro. La viola fatica.
2': Tatarusanu bravo a bloccare un colpo di testa di Toloi da calcio piazzato. La Dea ha realizzato 16 goal da palla inattiva.
1': buon cross di Tello per Kalinic che non riesce ad impattare, Borja poi tira addosso a Masiello.
12.32: VIA! È iniziata Atalanta-Fiorentina.
-----------INIZIO GARA----------
12.10: amici di Labaroviola buongiorno da Gabriele Caldieron e benvenuti alla cronaca live di Atalanta-Fiorentina, questa la formazione scelta da Sousa:
FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Tello; Ilicic, Borja Valero; Kalinic.