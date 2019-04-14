SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

16.56: finita al Franchi 0-0. Buona serata da Gabriele Caldieron47’: giallo per Veretout.45’: tre minuti di recupero43’: LAAAAFONTTT! In Santander in campo aperto tenta di saltarlo a centrocampo, il p...

16.56: finita al Franchi 0-0. Buona serata da Gabriele Caldieron

47’: giallo per Veretout.

45’: tre minuti di recupero

43’: LAAAAFONTTT! In Santander in campo aperto tenta di saltarlo a centrocampo, il portiere lo limita, torna velocemente in porta e sventa il destro di Orsolini a porta semi sguarnita.

41’: Mirallas fa ammattire ma difesa e crossa bene e ma è semplice angolo. Fuori Muriel dentro Vlahovic.

38’: ammonito Santander.

36’: fuori Palacio dentro Santander.

34’: PALO DI MURIEL! Da sinistra converge al centro e calcia sul palo lungo, un tiro cross che si stampa sul palo alla sinistra di Skorupski. Che sfortuna!

32’: cambio viola: fuori Gerson dentro Benassi. Il Bologna toglie Poli ed inserisce Donsah.

30’: ammonito anche Palacio per il medesimo motivo.

28’: ammonito Muriel per simulazione. Il dubbio per l’eventuale rigore rimane.

26’: ritmi molto blandi in un campo allentato dalla pioggia copiosa. Cambio per il Bologna: esce Pulgar entra Dzemaili.

22’: destro di Mirallas dalla distanza: innocuo.

18’: ALTRA OCCASIONE VIOLA: Muriel lanciato a rete dalle retrovie impatta di prima intenzione al volo con il destro ma Skorupski è bravo a respingere. Sono poche le azioni manovrarte.

10’: fuori Simeone dentro Mirallas.

9’: OCCASIONE VIOLA! Muriel da sinistra converge al centro e serve Chiesa il quale con un debole esterno destro, non trafigge Skorupski.

5’: pioggia copiosa al Franchi.

2’: MURIEL! Destro di prima intenzione da fuori area. Di poco a lato.

16.07: inizia il secondo tempo

15.48: fine primo tempo. 0-0.

39’: BRIVIDO! Lafont sventa un velenoso cross di Orsolini. Ritmi blandi.

35’: Milenkovic sventa un buon cross di Palacio.

30’: stop pregevole di Muriel e tiraccio di Chiesa. È una buona Fiorentina.

25’: ennesimo cross sbagliato da Biraghi. Mugugni su gli spalti.

17’: DABO! Skorupski bravo a respingere un destro del francese da fuori area su gli sviluppi del calcio d’angolo.

13’: un timido coro al ricordo di Davide Astori. La Curva Fiesole è pressoché vuota.

9’: OCCASIONE VIOLA: Gerson imbecca Simeone in campo aperto su situazione di contropiede, dopo 40m palla al piede conclude ma Skorupski para.

4’: Gerson si invola sulla sinistra e crossa, Simeone non riesce a battere a rete. Chiesa poi spara alto.

15.03: VIA! È iniziata Fiorentina-Bologna.

15.00: tributo del Franchi per Montella appena entrato in campo.

14.30: squadre in campo per le fasi di riscaldamento.

14.03: buon pomeriggio dal Franchi ed un saluto da Gabriele Caldieron. Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Bologna. Queste le formazioni:

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi, Gerson, Dabo, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel. A disp. Terracciano, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Benassi, Fernandes, Graiciar, Mirallas, Vlahovic, Montiel. All. Montella

BOLOGNA: Skorupski, Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks, Pulgar, Poli, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio. A disp. Da Costa, Santurro, Calabresi, Nagy, Krejci, Dzemaili, Donsah, Paz, Svanberg, Santander, Edera, Falcinelli. All. Mihajlovic