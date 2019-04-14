SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

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16.56: finita al Franchi 0-0. Buona serata da Gabriele Caldieron47’: giallo per Veretout.45’: tre minuti di recupero43’: LAAAAFONTTT! In Santander in campo aperto tenta di saltarlo a centrocampo, il p...
16.56: finita al Franchi 0-0. Buona serata da Gabriele Caldieron
47’: giallo per Veretout.
45’: tre minuti di recupero
43’: LAAAAFONTTT! In Santander in campo aperto tenta di saltarlo a centrocampo, il portiere lo limita, torna velocemente in porta e sventa il destro di Orsolini a porta semi sguarnita.
41’: Mirallas fa ammattire ma difesa e crossa bene e ma è semplice angolo. Fuori Muriel dentro Vlahovic.
38’: ammonito Santander.
36’: fuori Palacio dentro Santander.
34’: PALO DI MURIEL! Da sinistra converge al centro e calcia sul palo lungo, un tiro cross che si stampa sul palo alla sinistra di Skorupski. Che sfortuna!
32’: cambio viola: fuori Gerson dentro Benassi. Il Bologna toglie Poli ed inserisce Donsah.
30’: ammonito anche Palacio per il medesimo motivo.
28’: ammonito Muriel per simulazione. Il dubbio per l’eventuale rigore rimane.
26’: ritmi molto blandi in un campo allentato dalla pioggia copiosa. Cambio per il Bologna: esce Pulgar entra Dzemaili.
22’: destro di Mirallas dalla distanza: innocuo.
18’: ALTRA OCCASIONE VIOLA: Muriel lanciato a rete dalle retrovie impatta di prima intenzione al volo con il destro ma Skorupski è bravo a respingere. Sono poche le azioni manovrarte.
10’: fuori Simeone dentro Mirallas.
9’: OCCASIONE VIOLA! Muriel da sinistra converge al centro e serve Chiesa il quale con un debole esterno destro, non trafigge Skorupski.
5’: pioggia copiosa al Franchi.
2’: MURIEL! Destro di prima intenzione da fuori area. Di poco a lato.
16.07: inizia il secondo tempo
15.48: fine primo tempo. 0-0.
39’: BRIVIDO! Lafont sventa un velenoso cross di Orsolini. Ritmi blandi.
35’: Milenkovic sventa un buon cross di Palacio.
30’: stop pregevole di Muriel e tiraccio di Chiesa. È una buona Fiorentina.
25’: ennesimo cross sbagliato da Biraghi. Mugugni su gli spalti.
17’: DABO! Skorupski bravo a respingere un destro del francese da fuori area su gli sviluppi del calcio d’angolo.
13’: un timido coro al ricordo di Davide Astori. La Curva Fiesole è pressoché vuota.
9’: OCCASIONE VIOLA: Gerson imbecca Simeone in campo aperto su situazione di contropiede, dopo 40m palla al piede conclude ma Skorupski para.
4’: Gerson si invola sulla sinistra e crossa, Simeone non riesce a battere a rete. Chiesa poi spara alto.
15.03: VIA! È iniziata Fiorentina-Bologna.
15.00: tributo del Franchi per Montella appena entrato in campo.
14.30: squadre in campo per le fasi di riscaldamento.
14.03: buon pomeriggio dal Franchi ed un saluto da Gabriele Caldieron. Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Bologna. Queste le formazioni:
FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi, Gerson, Dabo, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel. A disp. Terracciano, Brancolini, Laurini, Hugo, Hancko, Norgaard, Benassi, Fernandes, Graiciar, Mirallas, Vlahovic, Montiel. All. Montella
BOLOGNA: Skorupski, Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks, Pulgar, Poli, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio. A disp. Da Costa, Santurro, Calabresi, Nagy, Krejci, Dzemaili, Donsah, Paz, Svanberg, Santander, Edera, Falcinelli. All. Mihajlovic