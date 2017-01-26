Segnò alla Fiorentina in E.L. e ora i viola offrono 3 milioni per prenderlo. L'agente: "Il giocatore ha detto sì"...

Dalla Polonia sono sicuri: Corvino e Freitas vogliono Dawid Kownacki, diciannovenne attaccante in forza al Lech Poznan, che la scorsa stagione segnò un gol proprio alla Fiorentina durante la fase a gi...

Dalla Polonia sono sicuri: Corvino e Freitas vogliono Dawid Kownacki, diciannovenne attaccante in forza al Lech Poznan, che la scorsa stagione segnò un gol proprio alla Fiorentina durante la fase a gironi dell’Europa League.

Secondo quanto riporta sport.se.pl, ci sarebbe già un’offerta da parte della Fiorentina pari a 3 milioni di euro, alla quale il Lech avrebbe risposto con una richiesta di 4 milioni più una percentuale sulla futura vendita del giocatore.

Intanto, Marcin Kubacki, agente dell’attaccante del Lech Poznan, ha parlato a Sportowefakty: “Il trasferimento alla Fiorentina potrebbe avvenire già in questa finestra di mercato. I viola vogliono fargli firmare un contratto di 4-5 anni. Il giocatore è d’accordo e sarebbe contento di vestire la maglia viola. Mi ha già detto che è interessato a questa offerta”.