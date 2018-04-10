Il segno: ADV cambia l’agenda lavorativa per esserci domenica e stare con la squadra

Andrea Della Valle cercherà in ogni modo di essere presente, domenica contro la Spal, e anche le prossime settimane. Come scrive La Nazione, infatti, il patron viola nelle scorse settimane ha cambiato...

Andrea Della Valle cercherà in ogni modo di essere presente, domenica contro la Spal, e anche le prossime settimane. Come scrive La Nazione, infatti, il patron viola nelle scorse settimane ha cambiato la propria agenda di impegni lavorativi per rientrare a Firenze vicino alla sua squadra in occasione delle due partite al Franchi che vedranno la Fiorentina sfidare Spal e Lazio in 4 giorni.