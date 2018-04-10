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Il segno: ADV cambia l’agenda lavorativa per esserci domenica e stare con la squadra

Andrea Della Valle cercherà in ogni modo di essere presente, domenica contro la Spal, e anche le prossime settimane. Come scrive La Nazione, infatti, il patron viola nelle scorse settimane ha cambiato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 10:20
Il segno: ADV cambia l’agenda lavorativa per esserci domenica e stare con la squadra -
Rassegna Stampa
Della Valle
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Andrea Della Valle cercherà in ogni modo di essere presente, domenica contro la Spal, e anche le prossime settimane. Come scrive La Nazione, infatti, il patron viola nelle scorse settimane ha cambiato la propria agenda di impegni lavorativi per rientrare a Firenze vicino alla sua squadra in occasione delle due partite al Franchi che vedranno la Fiorentina sfidare Spal e Lazio in 4 giorni.

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