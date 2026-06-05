Il calendario delle grandi sfide: Roma alla 1° giornata, Inter all'8° e Juventus in casa alla 11°
Ecco le date delle partite più attese della stagione 26/27 della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 20:35
Tutti i big match della Fiorentina nella stagione 26/27:
Giornata 1 (23/08/2026): Roma-Fiorentina
Giornata 5 (20/09/2026): Fiorentina-Napoli
Giornata 8 (25/10/2026): Inter-Fiorentina
Giornata 11 (08/11/2026): Fiorentina-Juventus
Giornata 18 (06/01/2027): Milan-Fiorentina
Giornata 20 (17/01/2027): Napoli-Fiorentina
Giornata 25 (21/02/2027): Fiorentina-Inter
Giornata 31 (11/04/2027): Fiorentina-Milan
Giornata 33 (25/04/2027): Juventus-Fiorentina
Giornata 35 (09/05/2027): Fiorentina-Roma