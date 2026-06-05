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Il calendario delle grandi sfide: Roma alla 1° giornata, Inter all'8° e Juventus in casa alla 11°

Ecco le date delle partite più attese della stagione 26/27 della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 20:35
Il calendario delle grandi sfide: Roma alla 1° giornata, Inter all'8° e Juventus in casa alla 11° - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tutti i big match della Fiorentina nella stagione 26/27:

Giornata 1 (23/08/2026): Roma-Fiorentina

Giornata 5 (20/09/2026): Fiorentina-Napoli

Giornata 8 (25/10/2026): Inter-Fiorentina

Giornata 11 (08/11/2026): Fiorentina-Juventus

Giornata 18 (06/01/2027): Milan-Fiorentina

Giornata 20 (17/01/2027): Napoli-Fiorentina

Giornata 25 (21/02/2027): Fiorentina-Inter

Giornata 31 (11/04/2027): Fiorentina-Milan

Giornata 33 (25/04/2027): Juventus-Fiorentina

Giornata 35 (09/05/2027): Fiorentina-Roma

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