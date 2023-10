Segnare un gol subito e poi chiudere la partita: Italiano non chiede altro alla sua Fiorentina

Vincenzo Italiano riparte da là. Da quel mix di sensazioni vissute (e sofferte sul campo di Frosinone) e un incontro con la stampa, nel dopo-gara, all’insegna della positività e filtrato su parole costruttive.Italiano, in campo, specie nel primo tempo, quando la sua Fiorentina attaccava, provava a cercare la porta e non segnava, non chiudeva la partita, Italiano correva, saltava, si arrabbiava. Capiva e sapeva che se quel secondo gol – proprio come poi è sucesso – non arrivava, la squadra viola avrebbe finito per rovinarsi la giornata.

Aveva già visto quel film, Italiano, qualche settimana prima, a Firenze contro il Lecce. Era infuriato, Italiano. Ma una volta scavalcato il 90′, davanti a microfoni e telecamere ha scelto di mandare segnali in qualche modo pacati, rasserenanti. Con un obiettivo: ovvero il messaggio chiaro, chiarissimo, magari sparato all’interno dello spogliatoio, che dopo quanto accaduto con Lecce e Frosinone, lui non lo vorrà più vedere. Ne’ tollerare.E allora ecco che proprio la partita di questa sera, contro il Cagliari, deve rappresentare per Italiano quella giusta per ottenere la risposta che si aspetta dal gruppo. Dai suoi ragazzi.Battere il Cagliari potrebbe sembrare la cosa più semplice di questo mondo, ma Italiano ha chiesto ai suoi di farlo con l’impegno e la cattiveria che giovedì sera, a Frosinone, è evaporata con lo scorrere dei minuti post-vantaggio.Così, Italiano stasera vorrebbe non essere più l’allenatore ‘tarantolato’ del primo tempo di Frosinone, perchè la Fiorentina dovrà essere brava e fare bene ciò che deve fare, ovvero mettere la palla nella porta avversaria e poi cercare di farlo subito una seconda volta. Magari anche una terza. Per questo, nonostante tutto, nel dopopartita in Ciociaria, Italiano ha voluto distribuire serenità, ottimismo e fiducia. E la parola, stasera, tocca alla squadra. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MOURINHO ATTACCA LA GIORNALISTA