Secolo XIX, Saponara colpo last minute per la Samp?

Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe effettuare il colpo last minute: Riccardo Saponara, il trequartista è in uscita dalla Fiorentina, e Genova sponda blucerchiata è destinazione gra...

A cura di Redazione Labaroviola 15 agosto 2018 11:36

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara

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