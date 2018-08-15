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Secolo XIX, Saponara colpo last minute per la Samp?

Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe effettuare il colpo last minute: Riccardo Saponara, il trequartista è in uscita dalla Fiorentina, e Genova sponda blucerchiata è destinazione gra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2018 11:36
Secolo XIX, Saponara colpo last minute per la Samp? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe effettuare il colpo last minute: Riccardo Saponara, il trequartista è in uscita dalla Fiorentina, e Genova sponda blucerchiata è destinazione gradita visto il buon rapporto con Giampaolo.

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