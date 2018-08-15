Secolo XIX, Saponara colpo last minute per la Samp?
Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe effettuare il colpo last minute: Riccardo Saponara, il trequartista è in uscita dalla Fiorentina, e Genova sponda blucerchiata è destinazione gra...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2018 11:36
Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe effettuare il colpo last minute: Riccardo Saponara, il trequartista è in uscita dalla Fiorentina, e Genova sponda blucerchiata è destinazione gradita visto il buon rapporto con Giampaolo.