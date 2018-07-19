Secolo XIX, la Sampdoria pensa a Badelj per il dopo Torreira a centrocampo

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria starebbe pensando a Milan Badelj per il dopo Torreira. Il giocatore croato è svincolato dalla Fiorentina e sarebbe il giusto sostituto del calci...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2018 15:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj

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