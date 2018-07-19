Secolo XIX, la Sampdoria pensa a Badelj per il dopo Torreira a centrocampo
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria starebbe pensando a Milan Badelj per il dopo Torreira. Il giocatore croato è svincolato dalla Fiorentina e sarebbe il giusto sostituto del calci...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 15:17
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria starebbe pensando a Milan Badelj per il dopo Torreira. Il giocatore croato è svincolato dalla Fiorentina e sarebbe il giusto sostituto del calciatore sbarcato a Londra sponda Arsenal. Ricordiamo che sul calciatore vice-campione del mondo c'è forte anche l'interesse del Milan.