Il Secolo XIX: la Fiorentina ha messo gli occhi su Candela dello Spezia

Il difensore classe 2000 è seguito con interesse anche dal Sassuolo

La squadra di mercato della Fiorentina, capitanata da Pantaleo Corvino, continua a lavorare anche in prospettiva ed il nome nuovo in entrata è quella di un giovane difensore. Si tratta infatti di Antonio Candela, terzino destro classe 2000 di proprietà dello Spezia, per il quale, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Secolo XIX, la Fiorentina si sarebbe già fatta avanti.

A confermare l'interessamento dei viola - ma anche del Sassuolo - ci sono anche le parole dell'agente del giocatore, Tommaso Biestro: "Confermo il forte interesse così come un mese fa era stata la Fiorentina a farsi avanti, ma siamo felicissimo se Antonio resterà allo Spezia".