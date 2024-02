Da Genova arriva una brusca frenata sulla trattativa Gudmundsson-Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX infatti il Genoa avrebbe chiarito: il calciatore resta in rossoblù, almeno per questa sessione di mercato. Dagli ambienti liguri quindi trapela la volontà di stoppare i rumors che davano la Fiorentina in forte pressing sul trequartista islandese. Ad ora, da Genova, Albert Gudmundsson rimane un calciatore rossoblù.