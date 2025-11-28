Se Vanoli salva questa Fiorentina è da panchina d'oro: la classifica è la cosa meno preoccupante

Ieri sera la Fiorentina ha perso 0-1 in casa contro l'AEK Atene nella quarta giornata della fase a campionato della Conference League. La Fiorentina è ultima in classifica e non riesce a vincere una p...

Ieri sera la Fiorentina ha perso 0-1 in casa contro l'AEK Atene nella quarta giornata della fase a campionato della Conference League. La Fiorentina è ultima in classifica e non riesce a vincere una partita da più di un mese. Le 4 vittorie sono arrivate tutte in Conference League contro avversari molto inferiori ala media come Sigma Olomuc e Rapid Vienna.

Pradè e Pioli hanno lasciato questa Fiorentina in una situazione disastrata, per Vanoli salvarla dalla Serie B sarà un impresa titanica. Innanzitutto questa squadra ha problemi di costruzione abbastanza evidenti ormai. Manca un centrocampista di gamba e interdizione e soprattutto non ci sono calciatori che hanno cambio di passo e che sono in grado di saltare l'uomo. Gli unici sono Fortini e Parisi che tra l'altro giocano sulla stessa fascia. Quando arriva il momento per i due allenatori di fare i cambi la partita finisce sempre nella mani dell'avversario.

Per il resto c'è il disastro messo in atto da Pioli. Che ha lasciato a mister Vanoli una squadra che non corre, non ha idee e soprattutto è impaurita e sfiduciata. Ieri i calciatori dell'AEK Atene avevano un motore diverso e sverniciavano sistematicamente i calciatori viola, il problema atletico c'è ed è evidente. Dopo le parole di Piccoli e Galloppa contro il Mainz sono arrivate quelle di Dzeko ieri a confermare un fatto noto. Poi c'è il discorso tattico, in 3 mesi Pioli non ha costruito nulla. Questa squadra non ha manovra ne giocate codificate e neppure una abbozzata forma di identità. Il niente più totale.

Ed infine l'aspetto preoccupante, questa squadra ha paura. Ha paura di prendersi le responsabilità e di giocare il pallone. Sono pochi i calciatori che non risentono di questo. Anche ieri dopo l'1-0 subito la squadra ha spento il cervello per 10 minuti paralizzata dall'essere andata in svantaggio. L'AEK Atene ha avuto subito un altro paio di occasioni per segnare, una clamorosa con Jovic dopo 30 secondi dal gol dell'1-0. Calciatori sfiduciati e impauriti che non potranno mai rendere per il loro valore, soprattutto se a frenarli c'è una condizione atletica deficitaria e un contesto tattico che non li aiuta. Vanoli per salvare questa squadra dovrà fare un vero e proprio miracolo