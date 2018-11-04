"Se si fosse chiamato Antonio Rossi non avrebbe giocato" pioggia di critiche su Simeone

Il gol clamoroso mancato ieri ha fatto infuriare definitivamente il popolo viola su Giovanni Simeone. Vero e proprio flop fino ad ora con appena 2 gol segnati in 11 partite. Quello che fa arrabbiare i...

Il gol clamoroso mancato ieri ha fatto infuriare definitivamente il popolo viola su Giovanni Simeone. Vero e proprio flop fino ad ora con appena 2 gol segnati in 11 partite. Quello che fa arrabbiare i tifosi della Fiorentina (e non solo) sono proprio le lacune tecniche del centravanti argentino che sta mostrando tutte le sue difficoltà non solo nel segnare, ma proprio nel essere incisivo fisicamente e tecnicamente alla manovra e al gioco della squadra. Per questo motivo, e spinti dal clamoroso errore di ieri quasi sulla linea di porta, molti tifosi viola sui social network hanno espresso tutto il loro dissappunto e le loro critiche nei confronti dell'attaccante argentino. Addirittura diversi di loro hanno scritto "Se si fosse chiamato in un altro modo non avrebbe giocato in serie A e nella Fiorentina". Eppure il sostegno al cholito non manca, come confermato anche dagli applausi ieri all'uscita dal campo nel corso della sostituzione.