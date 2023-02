“Se Commisso fosse arrivato negli anni ’90 sarebbe scappato. Ti ritrovavi 100 persone faccia a faccia”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Massimo Orlando, ha così parlato delle parole di Rocco Commisso: “In campionato è vero che non gira bene, vediamo il match con la Lazio, ma la stagione è deludente. Però ci sono due grandi chances nelle Coppe. Commisso? Fosse arrivato negli anni 90 sarebbe già scappato. Ha fatto bene a mettere l’accento sulla situazione economica delle squadre. Credo sia una battaglia giusta. Ma dare i voti ai giornalisti è eccessivo. Io tutte queste critiche di cui parla non le ho notate. Lui ha questa mentalità e non riesce a percepire che possano esserci delle contestazioni. Negli anni 90 le critiche erano feroci. Ti ritrovavi 100 persone faccia a faccia o addirittura negli spogliatoi. Queste contestazioni sono il nulla, ed è un bene. Italiano? Anche lui ha commesso qualche errore, specie nel turnover. Io credo che debba essere tenuta l’attenzione alta anche in campionato, anche se gli obiettivi dichiarati sono andati”.