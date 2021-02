Scontro nello spogliatoio tra Juve e Inter, Paratici a Oriali: “È la volta buona che ti picchio”

Il giorno dopo la rabbia non è certo scemata. Anzi, monta come panna. L’Inter è furibonda per quanto successo fuori dal campo ieri sera all’Allianz Stadium. Antonio Conte avrà anche commesso l’errore di rispondere con quel dito medio a fine primo tempo, ma sarebbe stata la reazione – comunque sbagliata – ai pesanti insulti e alle provocazioni di dirigenza e panchina bianconere. E questo sarebbe il sequel di atteggiamenti arroganti tenuti già negli incroci della scorsa stagione e che tradiscono un odio che va oltre gli aspetti sportivi.

L’Inter non ci sta perché gli insulti a Conte sarebbero stati pesanti e reiterati. Filtra che per tutto il primo tempo dal settore della tribuna occupato dai bianconeri, tra cui il numero uno bianconero e dell’Eca Andrea Agnelli, al tecnico leccese sarebbe stato dato del “cogl…” e del “pagliaccio”, con tanto di “stai zitto, pensa a lavorare”. Al duplice fischio di Mariani l’ennesimo “pensa ad allenare, cogl…” avrebbe provocato la reazione di Conte, con dito medio immortalato dalle telecamere. L’Inter è convinta di sapere chi ha pronunciato quest’ultimo insulto, ma acquisire l’audio è tutt’altro che facile.

Nel tunnel, prima dell’intervallo, il First Team Technical Manager Lele Oriali avrebbe protetto i suoi dicendo “Non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e staff”. Secca – sempre secondo la ricostruzione fornita dai nerazzurri – sarebbe stata la replica del responsabile dell’area tecnica Juve, Fabio Paratici: “Ti conviene starci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio”.

Diverbio cui avrebbero assistito anche Bonucci e l’arbitro Mariani. E siamo al gran (triste) finale. Mentre Conte raggiunge gli spogliatoi, Agnelli scende le scale della tribuna per andare in campo, urla l’ormai virale “Stai zitto, cogl…” e poi, ma stavolta coprendosi la bocca, ripete più volte l’epiteto contro il tecnico. Con Conte a rispondergli: “Dimmelo in faccia se hai coraggio. Se hai qualcosa da dirmi, dimmelo in faccia”.

Con la squadra impegnata in mattinata in una serie di tamponi nel rispetto della normativa sul Covid, la dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all’allenatore, che già dopo il match aveva spiegato di essere stato insultato continuamente: “La Juve dica la verità, ci vorrebbe rispetto”. Non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale ma filtra appunto l’enorme fastidio per l’atteggiamento della dirigenza e della panchina bianconera, che avrebbero preso di mira non soltanto Conte anche prima della frase di Bonucci (“Rispetta l’arbitro”) in seguito alla proteste del tecnico per il presunto rigore su Lautaro.

Gli insulti, assicura l’Inter, erano appunto iniziati prima e sono proseguiti nell’intervallo con altre parole grosse. Fino all’epilogo che è una sconfitta per tutti. Perché a questo punto ci sono pochi dubbi che il destinatario dell’insulto di Agnelli fosse l’ex tecnico, con il quale dopo tanto amore si era consumata la traumatica rottura del 2014. Qualcuno ha cercato di tirare in ballo anche l’altro ex, Beppe Marotta. Ma l’ad interista al fischio finale aveva lasciato la tribuna per raggiungere gli spogliatoi senza passare dal campo, come consentito soltanto alla dirigenza juventina.

In casa Inter infine non pensano che il quarto uomo Chiffi abbia segnalato qualcosa all’arbitro Mariani. Nel referto di solito vengono riportati atteggiamenti scorretti o insulti rivolti allo stesso direttore di gara o che coinvolgono i giocatori. Ma è vero anche che lo stesso Conte ieri sera aveva detto: “Quelli della Juve dovrebbero dire la verità, il quarto uomo ha visto cosa è successo per tutta la partita”. Lo scrive Gazzetta.it

