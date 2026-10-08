Scontri tra Giarre ed Acireale in Eccellenza, l'ex viola Llama finisce in ospedale per aggressione

Il giocatore ex viola è stato vittima di un gruppo di tifosi siciliani

La Coppa Italia dilettanti si tinge di tensione e polemiche in seguito al match di Eccellenza disputato ieri sera tra Acireale e Giarre, terminato non senza pesanti strascichi denunciati dalla società giarrese. Nel mirino della denuncia figura in particolare il classe '86 Cristian Llama, esterno argentino con un passato in Serie A tra le file del Catania e, appunto, della Fiorentina, dove ha militato nella stagione 2012-2013.

Secondo quanto riportato da cataniatoday.it, il Giarre ha denunciato due episodi di presunta aggressione ai propri tesserati. Il primo si sarebbe verificato durante la fase di ricognizione del terreno di gioco precedente al riscaldamento, quando il calciatore La Vardera sarebbe stato fatto oggetto del lancio di due telefoni cellulari nella sua direzione. Un secondo episodio si sarebbe invece verificato al rientro dal campo nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dove un capannello di giocatori dell'Acireale, composto da almeno una decina di elementi, avrebbe aggredito lo stesso Llama. Quest'ultimo è stato successivamente sottoposto ad accertamenti ospedalieri, che hanno evidenziato una prognosi di dieci giorni.

Il Giarre, pur essendo regolarmente sceso in campo per disputare l'incontro alla presenza di testimoni, ha deciso di voler tutelare in tutte le sedi opportune sia il nome del club che l'incolumità dei propri tesserati, mettendosi a completa disposizione degli organi preposti per gli accertamenti del caso in attesa dei successivi sviluppi.