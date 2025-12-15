Scontri totali nello spogliatoio della Fiorentina, anche alle mani. Gruppo in guerra, chieste cessioni

La situazione in casa Fiorentina è drammatica, con la sconfitta casalinga subita con il Verona ieri la Fiorentina resta all’ultimo posto in classifica con appena 6 punti in 15 giornate. Lo spogliatoio viola è una polveriera, con liti costanti tra i calciatori che addirittura sono venuti alle mani. La squadra in questo momento si ritrova in ritiro fino a data da destinarsi al Viola Park, situazione che i calciatori faticano a dirigere vista la totale mancanza di gruppo e uno spogliatoio spaccato. La guerra che sta avvenendo in questo momento in casa Fiorentina ha portato diversi calciatori a chiedere ai rispettivi procuratori di guardarsi intorno e a chiedere la cessione nel mercato di Gennaio