15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Scontri totali nello spogliatoio della Fiorentina, anche alle mani. Gruppo in guerra, chieste cessioni

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Scontri totali nello spogliatoio della Fiorentina, anche alle mani. Gruppo in guerra, chieste cessioni

Redazione

15 Dicembre · 14:55

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 14:55

TAG:

ACF Fiorentina

Condividi:

di

Lo spogliatoio della Fiorentina è in guerra situazione che ha portato diversi calciatori a chiedere ai loro agenti di guardarsi intorno

La situazione in casa Fiorentina è drammatica, con la sconfitta casalinga subita con il Verona ieri la Fiorentina resta all’ultimo posto in classifica con appena 6 punti in 15 giornate. Lo spogliatoio viola è una polveriera, con liti costanti tra i calciatori che addirittura sono venuti alle mani. La squadra in questo momento si ritrova in ritiro fino a data da destinarsi al Viola Park, situazione che i calciatori faticano a dirigere vista la totale mancanza di gruppo e uno spogliatoio spaccato. La guerra che sta avvenendo in questo momento in casa Fiorentina ha portato diversi calciatori a chiedere ai rispettivi procuratori di guardarsi intorno e a chiedere la cessione nel mercato di Gennaio

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio