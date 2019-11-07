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Scontri Lazio-Celtic, due scozzesi accoltellati. Daspo per cinque tifosi laziali. Il racconto

Sale la tensione in vista del match a Roma tra Lazio e Celtic, come evidenzia Il Messaggero: cinque ultras della squadra di casa sono stati denunciati dalla Digos della capitale per possesso di oggett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 19:20
Scontri Lazio-Celtic, due scozzesi accoltellati. Daspo per cinque tifosi laziali. Il racconto -
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Sale la tensione in vista del match a Roma tra Lazio e Celtic, come evidenzia Il Messaggero: cinque ultras della squadra di casa sono stati denunciati dalla Digos della capitale per possesso di oggetti atti ad offendere, nello specifico bastoni e un coltello. Per tutti e cinque è stato proposto il Daspo, tra l'altro due loro erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento, che era però scaduto. Nelle stesse ore due tifosi del Celtic sono stati accoltellati.

 

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