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Sconcerti sullo stadio: "La grinta di Commisso ha svegliato il Comune. In 4 anni.."

Il noto giornalista nonché tifoso viola, Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del pomeriggio all'emittente TMW Radio In merito alla situazione nuovo stadio a Firenze ha ha rilasciato alcune battute...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 22:07
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Il noto giornalista nonché tifoso viola, Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del pomeriggio all'emittente TMW Radio In merito alla situazione nuovo stadio a Firenze ha ha rilasciato alcune battute: "La grinta di Commisso ha svegliato il Comune. Sarei soddisfatto di questa scelta, a patto che arrivi come si dice in 4 anni".

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