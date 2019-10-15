Sconcerti sullo stadio: "La grinta di Commisso ha svegliato il Comune. In 4 anni.."

Il noto giornalista nonché tifoso viola, Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del pomeriggio all'emittente TMW Radio In merito alla situazione nuovo stadio a Firenze ha ha rilasciato alcune battute...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2019 22:07

Sconcerti

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