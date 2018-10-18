Sconcerti sulla Nazionale: "La caduta si è arrestata, Biraghi fra i migliori d'Italia"
Mario Sconcerti, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato della Nazionale:"Penso che la caduta si sia arrestata, nei prossimi impegni capiremo se ci siamo stabilizzati. Siamo migliorati nel gioco e ho ap...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 09:37
Mario Sconcerti, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato della Nazionale:
"Penso che la caduta si sia arrestata, nei prossimi impegni capiremo se ci siamo stabilizzati. Siamo migliorati nel gioco e ho apprezzato soprattutto i due terzini Florenzi e Biraghi ma anche Barella e Verratti a centrocampo".