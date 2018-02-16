Sconcerti: "È difficile dare un prezzo alla Fiorentina. Le offerte ci sono state, ma i Della Valle..."

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo ci siano state delle offerte, ritenute non congrue dai Della Valle. Dare un prezzo ad una società come questa, che ha classifica opaca m...

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2018 12:01

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