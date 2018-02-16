Sconcerti: "È difficile dare un prezzo alla Fiorentina. Le offerte ci sono state, ma i Della Valle..."
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo ci siano state delle offerte, ritenute non congrue dai Della Valle. Dare un prezzo ad una società come questa, che ha classifica opaca m...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 12:01
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Credo ci siano state delle offerte, ritenute non congrue dai Della Valle. Dare un prezzo ad una società come questa, che ha classifica opaca ma rappresenta una città particolare nel mondo, non credo sia facile. L'Inter è stata pagata 220 milioni più i debiti, all'incirca 500 milioni. Il Bologna 60. Io non saprei dare un prezzo alla Fiorentina".