Sconcerti contro i contestatori: “Quella di Firenze è ignoranza pura”

A RMC sport, Mario Sconcerti ha parlato del periodo di contestazione che si sta vivendo a Firenze: “Quella di Firenze è pura ignoranza. I tifosi dello striscione mi dicano chi deve venire al posto dei...

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2018 10:39

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