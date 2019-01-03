Sconcerti: "Colpo Muriel perfetto per due motivi. Lo stadio si sarà, l'obiettivo della società..."

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Quella di Muriel è stata un’operazione due volte intelligente, perchè è il massimo di quello che si poteva prendere in questo momento e...

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Quella di Muriel è stata un’operazione due volte intelligente, perchè è il massimo di quello che si poteva prendere in questo momento e poi perchè lo si è preso in tempo per poterlo utilizzare subito. Vedendolo in foto l’ho visto in grande forma.

Gli obiettivi della proprietà sono ormai conclamati, la Fiorentina è questa e oscillerà tra il quinto e l’ottavo posto. L’acquisto di Muriel dimostra che c’è la volontà di andare in Europa e può essere uno stimolo anche per il resto del gruppo.

Non so precisamente quale sia la situazione del nuovo stadio ma so che si farà. Thereau ha 36 anni e non gioca da due anni mi meraviglio che ci possa essere ancora qualcuno che lo possa prendere"