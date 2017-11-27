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Sconcerti: "Ci sono 15 squadre di seconda fascia, saranno decisivi gli scontri diretti"

Mario Sconcerti, noto opinionista di comprovata fede viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Questo campionato sarà deciso dagli scontri diretti tra le prime cinque squadre in cla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 12:44
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Mario Sconcerti, noto opinionista di comprovata fede viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Questo campionato sarà deciso dagli scontri diretti tra le prime cinque squadre in classifica. Ci sono quindici squadre di seconda fascia in A".

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