Sconcerti: "Ci sono 15 squadre di seconda fascia, saranno decisivi gli scontri diretti"

Mario Sconcerti, noto opinionista di comprovata fede viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Questo campionato sarà deciso dagli scontri diretti tra le prime cinque squadre in cla...

Mario Sconcerti, noto opinionista di comprovata fede viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Questo campionato sarà deciso dagli scontri diretti tra le prime cinque squadre in classifica. Ci sono quindici squadre di seconda fascia in A".