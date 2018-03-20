Sconcerti: "Alla Fiorentina manca un bomber. Con 4-5 innesti diventa una squadra interessante"

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato di Fiorentina a Rmc Sport: “Rimanendo sul lato tecnico non ho mai avuto una grande fiducia nella Fiorentina e sinceramente tra Torino e la squa...

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato di Fiorentina a Rmc Sport: “Rimanendo sul lato tecnico non ho mai avuto una grande fiducia nella Fiorentina e sinceramente tra Torino e la squadra di Pioli avrei preso i granata. Questa però è una squadra a cui è stato dato tanto, che ha difficoltà a segnare e nonostante questo riesce comunque a farlo. È una squadra che ha trovato un suo assetto difensivo e che in trasferta, quando cioè può avere un po’ più di spazio, fa ottime cose e gioca da squadra. Se trova qualcuno che la mette dentro con più regolarità e se trova 4 o 5 giocatori con cui rimpolpare la rosa questa diventa una squadra interessante”.