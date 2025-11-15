15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:14

Schwoch: “Vanoli la persona giusta per risollevare la Viola. Rappresentare Firenze deve essere un onore”

15 Novembre · 14:14

Stefan Schwoch analizza la situazione in casa Viola e reputa Vanoli la persona in grado di far risalire la Fiorentina

L’ex attaccante italiano, Stefan Schwoch, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, di Paolo Vanoli, suo ex compagno al Vicenza e dell’attuale situazione della Fiorentina ad una settimana dalla partita casalinga contro la Juventus.

Su Vanoli: “Vanoli è un uomo con la “u maiuscola”. Fa bene il suo lavoro senza guardare in faccia nessuno. Penso che sia la persona giusta a risollevare questa Fiorentina. Prima di tutto è importante non prendere goal, poi il reparto offensivo si sblocca. Paolo a far giocare la squadra in avanti è davvero bravo”

Aggiunge: “Deve lavorare sia nella testa dei giocatori che sul campo. I giocatori devono trovare l’entusiasmo e sentire che hanno il pubblico ancora dalla loro parte: il popolo viola deve stare vicino alla squadra. Anche per i calciatori non è facile ritrovarsi ultimi in classifica quando le ambizioni erano quelle di arrivare in Champions League. I margini di questa squadra sono incredibili e il mister sarà in grado di evidenziarli e sfruttarli al meglio”.

Conclude: “Non è semplice affrontare questi momenti da calciatore: sono super controllati e ogni loro azione viene commentata. Anche loro però devono stare attenti ed evitare certi comportamenti che possono essere palesi a tutti tramite i social. Rappresentare Firenze deve essere un onore”.

 

