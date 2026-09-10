Schwoch: "Un errore cercare un colpevole in questa Fiorentina. Da Mastantuono mi aspettavo di più"

Le parole dell'ex attaccante del Venezia

L'ex attaccante Stefan Schwoch, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sul momento vissuto dai viola, sull'arrivo di Vanoli e sulla prossima sfida contro il Venezia. Queste le sue parole:



"Stroppa si ritrova a continuare il lavoro dell’anno scorso, mentre per Vanoli ritorna dopo la salvezza raggiunta l'anno scorso. Venezia e Fiorentina sono due squadre con stati d’animo diversi: il Venezia sapeva già di dover lottare per la salvezza, invece la Fiorentina si aspettava un percorso differente dai risultati delle prime 3 partite. Nessuno si aspettava una partenza così negativa. Queste situazioni le ho viste tante volte nel calcio, però occorre ricordare che a fine mercato tutti erano contenti del mercato viola, perché ha preso giocatori importanti. Sicuramente ci sono stati degli errori, però sono dell’idea che gli errori li facciano tutti. È un errore cercare un colpevole, anche se poi l’errore è stato individuato in Grosso che era l’allenatore e nel calcio è più facile che paghi il singolo".



Sugli attaccanti e la partenza Kean: "Tra Beto e Pellegrino io non so chi sia meglio, ma dovessi puntare su uno dei due io direi Pellegrino. Poi dipenderà ovviamente anche dal modulo e in un 4-3-3 serviranno anche le ali. Mi aspettavo di più da Mastantuono: non dico che deve risolvere da solo le partite, ma dovrebbe dimostrare ma qualcosa in più. Io avrei cercato di trattenere Kean, perché è un attaccante che ha dimostrato di essere forte".