Schwarz: ''Questa Fiorentina va in Europa. Pioli competente, Chiesa e Cholito meglio dei padri. Sul centrocampo...''

L'ex centrocampista della Fiorentina Stefan Schwarz ha parlato a Tmw anche di viola: “Sì, la seguo. Ho visto che ieri ha perso col Crotone. E’ una squadra giovane ma per me può entrare in Europa. Deve...

L'ex centrocampista della Fiorentina Stefan Schwarz ha parlato a Tmw anche di viola: “Sì, la seguo. Ho visto che ieri ha perso col Crotone. E’ una squadra giovane ma per me può entrare in Europa. Deve fare un lavoro duro sapendo che ci sono anche momenti meno belli però ci sono talenti interessanti".

Simeone e Chiesa li conosce?

“Spero che facciano la strada dei loro padri. E’ difficile ma magari possono anche far meglio”.

Di Badelj e Veretout che pensa?

“Fanno un buon lavoro, possono far meglio come tutti. Chi gioca nella Fiorentina deve sapere che veste la maglia di una grande squadra”.

E di Pioli che idea si è fatto?

“E’ un tecnico competente. Deve dare fiducia ai giovani e la squadra deve credere in lui. E ripeto il collettivo deve fare di tutto anche per i tifosi, giocando con mentalità e carattere”.