Schira sicuro, verrà fatto un nuovo tentativo per portare Belotti a Firenze. Lui gradirebbe

La Fiorentina continua a seguire Andrea Belotti per il reparto avanzato, e farà quasi certamente un nuovo tentativo per portare l’attaccante azzurro alla corte di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto infatti riportato da Niccolò Schira, la società viola avrebbe preso atto dell’apertura da parte del calciatore ad accettare il trasferimento, sebbene molto dipenderà dalla situazione legata a Mbala Nzola, per cui le offerte non mancano e la cui uscita funge da tassello fondamentale per liberare la casella offensiva da destinare all’ex capitano del Torino.

Fiorentina e Belotti, una vicenda non ancora del tutto chiusa…

C’E’ L’OFFERTA PER GUDMUNDSSON?