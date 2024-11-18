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Schira: “Club stranieri su De Gea ma la Fiorentina attiverà l’opzione di prolungamento fino al 2026”

De Gea ha attirato le attenzioni di altri club

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2024 09:45
Schira: “Club stranieri su De Gea ma la Fiorentina attiverà l’opzione di prolungamento fino al 2026” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alcuni club stranieri hanno già mostrato interesse per David De Gea per la prossima stagione. Il contratto del portiere con la Fiorentina scade nel giugno 2025, ma i viola lo considerano intoccabile e un giocatore chiave. Per questo la Fiorentina attiverà l'opzione per il prolungamento fino al 2026. Lo scrive Schira. 

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