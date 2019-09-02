(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Pedro, il nuovo bomber viola da 15 milioni

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha chiuso per Pedro per circa 15 milioni, e noi ve lo presentiamo così.Carriera Pedro è cresciuto nei settori giovanili di Duquecaxiense e Fluminense. Ha esordito in p...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha chiuso per Pedro per circa 15 milioni, e noi ve lo presentiamo così.

Carriera Pedro è cresciuto nei settori giovanili di Duquecaxiense e Fluminense. Ha esordito in prima squadra nel giugno del 2016, nella partita di Série A vinta per 1-2 contro il Flamengo. A fine anno saranno solo 3 le sue presenze in Serie A. Nel 2017 le resene salgono a 15 con 2 reti all’attivo (ma solamente 6 volte Pedro parte come titolare, le altre entra a partita in corso). L’anno successivo fa il salto di qualità: gioca 19 volte da titolare e segna 10 reti che lo portano nell’agosto del 2018 a ricevere la sua prima convocazione con la nazionale brasiliana, in vista delle amichevoli del mese successivo contro El Salvador e Stati Uniti. In questo 2019 si conferma artillero e al momento sono 5 gol in 9 presenze

Caratteristiche Attaccante completo, veloce e potente fisicamente, bravo nel gioco aereo e dotato di un grande senso del gol. Da registrare un brutto infortunio al ginocchio da cui però ha già completamente recuperato

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