(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Ackermann, astro nascente svedese e nuovo acquisto della Fiorentina

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha concluso oggi l’acquisto di Kevin Ackermann. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società viola, il ragazzo dovrebbe aggregarsi alla Primavera ed...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha concluso oggi l’acquisto di Kevin Ackermann. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società viola, il ragazzo dovrebbe aggregarsi alla Primavera ed è costato poco meno di un milione di euro.

Carriera in breve

Nato nel maggio del 2001, Ackermann cresce nelle giovanili dell’Häcken e fa parte da tempo delle rappresentative giovanili svedesi. Nel 2017 a soli 16 anni gioca la prima partita nella massima serie svedese a cui aggiungiamo una rapida presenza in Coppa. E’ tra i protagonisti della sia rappresentativa del campionato Europeo Under 18 in Inghilterra giocando 9 partite da titolare. In questa stagione ancora un breve spezzone in campionato e 26 minuti in Europa League. Nonostante la giovane età ha dunque un bagaglio di esperienza molto interessante.

Caratteristiche

Il ragazzo gioca mezz'ala sinistra in un centrocampo a tre. Ma può anche ricoprire gli altri ruoli del reparto centrale del campo. Alto 180 cm per un peso di 80 kg è dotato di buona corsa e di un ottima forza. E' molto bravo negli inserimenti e ha il vizio di segnare qualche rete. Sicuramente è un centrocampista completo che non spicca per caratteristiche predominanti ma che riesce a fare un po' di tutto.

clicca qui per vedere un video sul ragazzo