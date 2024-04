Scatta l’ora della verità: 10 giorni per decidere la stagione della Fiorentina 

Tutto in dieci giorni. Saranno questi i tempi decisivi per capire il destino finale della Fiorentina e della sua stagione, da decidere tutta in meno di due settimane. I tre fronti ancora aperti (e in discussione) possono ancora regalare due finali, ma pure il campionato può ancora dire molto. Domani al Franchi arriverà Gilardino. Contro il Grifone l’occasione è ghiotta: ripartire in campionato dopo due KO di fila e con il quinto posto che può diventare utile per la Champions lascia aperti tanti pensieri.

Il calendario può sorridere, visto che dopo i liguri ci sarà la trasferta in casa della Salernitana, con in mezzo però il ritorno contro il Viktoria Plzen che vale la semifinale europea. Quindi ecco l’altra gara cruciale: il ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, si riparte dall’1-0 firmato Mandragora mercoledì 24 aprile. Obiettivo riconfermarsi, a 10 giorni da oggi, ma senza possibilità di “scegliere” cosa privilegiare: servirà dare il massimo in ogni partita e in ogni competizione. Lo scrive Repubblica.