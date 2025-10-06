Scaramuzzino: “Gudmundsson non ha un ruolo in questa Fiorentina. Sosta fondamentale per ripartire al meglio”

Il noto giornalista Rai , Scaramuzzino, ha analizzato i problemi della Fiorentina in questo inizio di campionato.

Giovanni Scaramuzzino, giornalista di Radio Rai , è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sconfitta della Fiorentina contro la Roma e delle eventuali soluzioni per ripartire.

Queste le sue parole: “Ieri non è mancato l’impegno, ma ci sono giocatori che ancora devono venire fuori e dare di più. Credo che attualmente ci sia bisogno di trasmettere tranquillità e deve essere la società a farlo. Non riesco ancora a capire il ruolo di Gudmundsson né quali siano le sue attitudini, anche se ovviamente non si può dare la colpa al singolo in una somma di problemi che fanno il risultato finale. Per quanto riguarda il mercato, penso che Piccoli sia un bel giocatore e può sicuramente giocare con Kean. Questa Fiorentina, in generale, i problemi ce l’ha ma Pioli deve avere il pregio di rendersene conto e recuperare punti in classifica senza trasmettere timore. La squadra deve ritrovare tranquillità e questa sosta può aiutare molto per resettare e ripartire”.