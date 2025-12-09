9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:45

Scanzi: "Siamo di fronte ad un disastro sportivo, la società non c'è, Vanoli fa più schifo di Pioli"

News

Scanzi: “Siamo di fronte ad un disastro sportivo, la società non c’è, Vanoli fa più schifo di Pioli”

Redazione

9 Dicembre · 18:57

Aggiornamento: 9 Dicembre 2025 · 18:57

ScanziVanoli

di

Scanzi condanna gli insulti ai giocatori e attacca la gestione: “Situazione vergognosa, la società è assente e il progetto è fallito”.

Il giornalista Andrea Scanzi, ha espresso la sua visione sulla Fiorentina e sul periodo che sta passando sul suo canale youtube, queste sono le sue parole: “Quel che mi ha colpito di più sono gli schifosi insulti subiti da molti giocatori sui social. Non si parla di calcio, sport. Ma di decenza, decoro, educazione. C’è da vergognarsi anche solo a pensare certe cose. Il mondo del calcio non è esattamente di intellettuali, il punto è che qui i social vengono utilizzati come sfogatoio e luogo dove non esistono regole.

Questo non è tollerabile nè tanto meno consentito dalla legge. Sicuramente i giocatori della Fiorentina meriterebbero di essere sportivamente “lapidati” per i risultati, meriterebbero fischi da qui a vent’anni, ma bisogna esprimere solidarietà per loro ed i familiari. Se continua così la Fiorentina è sicuramente retrocessa, era partita con tutt’altri propositi. Siamo di fronte ad un disastro sportivo, la società non c’è, Vanoli fa più schifo di Pioli che almeno qualche dote ce l’aveva”.

