Scamacca salta la Fiorentina: Risentimento ai flessori della coscia per l'attaccante di Sarri

L’esame del Franchi per l’Atalanta guidata da Maurizio Sarri prometteva risposte cruciali, in particolare sui nodi della trequarti e del reparto offensivo. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dall'infermeria hanno ridotto drasticamente i margini di manovra del tecnico toscano.

Infermeria affollata: tegola Bellanova e stop per Scamacca Il bollettino diramato dal club nerazzurro al termine della sessione odierna a Zingonia fotografa una situazione d'emergenza in vista della trasferta di Firenze, valida per la nona giornata di Serie A. Oltre al già noto forfait di Raoul Bellanova — fermato da una distrazione di basso grado all’adduttore lungo della gamba sinistra rimediata contro il Frosinone e costretto a un lungo stop — si aggiunge un'altra assenza pesante.

Gianluca Scamacca ha infatti riportato un risentimento ai flessori della coscia destra nell'ultima uscita contro i ciociari. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, rendendo inevitabile anche il suo forfait per il successivo impegno di campionato contro il Parma, in programma lunedì prossimo.

Il report ufficiale del club Di seguito la nota diramata nel pomeriggio dalla società:

“Oggi giornata di scarico e lavoro individuale a Zingonia. Sulemana e Scalvini hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Hien. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie. Raoul Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo. Gianluca Scamacca, al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Domani, mercoledì 28 ottobre, sarà già giornata di vigilia: la squadra si allenerà al mattino al Centro Bortolotti (seduta a porte chiuse) e poi nel pomeriggio si trasferirà a Firenze dove giovedì affronterà la Fiorentina per la 9ª giornata della Serie A Enilive”.