“Sbagliando s’impara” dice il saggio, ma la Fiorentina continua a subire troppi gol nell’ultima mezz’ora 

Torna "l'incubo" Empoli per la Fiorentina, la partita dell'andata qualcosa ha insegnato alla squadra viola

É l’incubo ricorrente di Italiano. “Una sconfitta così mi fa venire mal di stomaco” disse commentando quello sciagurato 2-1. La Fiorentina continua a subire troppi gol nei secondi tempi, e in particolare, nell’ultima mezz’ora. “Sbagliando s’impara” dice il saggio. E la Fiorentina dopo Empoli, ha dimostrato di essere un’allieva capace di capire anche le lezioni più dure. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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