Savic può tornare alla Fiorentina? I dirigenti viola non ci pensano e lui incontra il Besiktas

In tanti tra i tifosi viola hanno sperato che il futuro di Stefan Savic fosse di nuovo alla Fiorentina. Il difensore centrale montenegrino si è svincolato dall’Atletico Madrid ed è in cerca di squadra. Oggi c’è stato l’incontro tra i dirigenti del Besiktas e l’agente del difensore per cercare di trovare un accordo e ingaggiarlo a parametro zero. Chissà se ci possa essere un inserimento a sorpresa della Fiorentina, vogliosa di riportare a Firenze Savic…

LE PAROLE DI TORREIRA SULLA FIORENTINA