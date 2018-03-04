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Save the Children: "Astori ci ha sempre sostenuto, siamo attoniti di fronte a questa notizia"

"Siamo attoniti di fronte alla tremenda notizie della morte improvvisa di Davide Astori. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e agli amici della Fiorentina in un abbraccio", ha dichiarato Claudio T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:26
Save the Children: "Astori ci ha sempre sostenuto, siamo attoniti di fronte a questa notizia" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
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"Siamo attoniti di fronte alla tremenda notizie della morte improvvisa di Davide Astori. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e agli amici della Fiorentina in un abbraccio", ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children. "Dal suo ingresso nel club viola, Davide Astori è stato sempre partecipe e ha sostenuto le iniziative a supporto della nostra organizzazione, con entusiasmo e grande sensibilità", ha concluso Claudio Tesauro.

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