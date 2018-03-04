Save the Children: "Astori ci ha sempre sostenuto, siamo attoniti di fronte a questa notizia"

"Siamo attoniti di fronte alla tremenda notizie della morte improvvisa di Davide Astori. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e agli amici della Fiorentina in un abbraccio", ha dichiarato Claudio T...

"Siamo attoniti di fronte alla tremenda notizie della morte improvvisa di Davide Astori. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e agli amici della Fiorentina in un abbraccio", ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children. "Dal suo ingresso nel club viola, Davide Astori è stato sempre partecipe e ha sostenuto le iniziative a supporto della nostra organizzazione, con entusiasmo e grande sensibilità", ha concluso Claudio Tesauro.