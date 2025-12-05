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Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto: 4 vittorie e 4 pareggi in 10 partite con i viola

Il designatore Rocchi ha comunicato le sue scelte per il prossimo turno di Serie A. Sassuolo- Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto, mentre al VAR ci saranno Marini e Fourneu. I precedenti di Pairetto...

A cura di Andrea Pagni
05 dicembre 2025 12:59
Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto: 4 vittorie e 4 pareggi in 10 partite con i viola - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il designatore Rocchi ha comunicato le sue scelte per il prossimo turno di Serie A. Sassuolo- Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto, mentre al VAR ci saranno Marini e Fourneu. I precedenti di Pairetto con la Fiorentina sono buoni ma non eccezionali: 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il Sassuolo è la squadra che arbitrato di più. Ben 28 volte con 12 vittorie neroverdi, 10 pareggi e 6 sconfitte.

Lo scorso anno Pairetto fu protagonista assoluto in Fiorentina-Milan quando in una sola partita fischiò 3 rigori. Di cui si lamenteranno entrambi gli allenatori, anche su quelli fischiati a favore. A fine partita ci fu anche l'espulsione di Theo Hernandez per proteste sintomo di una partita scappata di mano

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