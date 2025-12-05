Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto: 4 vittorie e 4 pareggi in 10 partite con i viola

Il designatore Rocchi ha comunicato le sue scelte per il prossimo turno di Serie A. Sassuolo- Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto, mentre al VAR ci saranno Marini e Fourneu. I precedenti di Pairetto...

A cura di Andrea Pagni 05 dicembre 2025 12:59

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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