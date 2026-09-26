Sartori su Palladino: "Il suo gioco vicino a quello di Italiano e di Motta"

"Viene da tre anni di risultati evidenti"

Giovanni Sartori, ds del Bologna, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: "La sua storia parla chiaro, viene da tre anni di risultati evidenti e ha una squadra che pur perdendo 4 undicesimi ha valore. E il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Motta. Se ha già chiesto innesti a gennaio? Deve ancora conoscere bene i giocatori che ha. Ma se lo chiederà, la disponibilità c’è".