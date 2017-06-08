Sartori: "Il futuro di Sportiello? È in prestito biennale, rimarrà alla Fiorentina"
Il direttore sportivo dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha parlato all'Eco di Bergamo delle dinamiche del mercato orobico, soffermandosi per qualche momento anche sulla situazione legata al futuro di M...
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 13:57
Il direttore sportivo dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha parlato all'Eco di Bergamo delle dinamiche del mercato orobico, soffermandosi per qualche momento anche sulla situazione legata al futuro di Marco Sportiello: estremo difensore attualmente alla Fiorentina, ma di proprietà del club bergamasco. Ecco le parole del dirigente nerazzurro: "Sportiello caso spinoso? Niente affatto, no problem. Rimane alla Fiorentina, il suo prestito è biennale".